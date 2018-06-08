Erdoğan: FETÖ bizim zamanımızda büyüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara’da tarihi 2. Meclis binasında katıldığı televizyon programında OHAL'in kaldırılabileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Gülen yapılanmasıyla ilgili "FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem, ihanet şebekesiymiş" dedi

Erdoğan: FETÖ bizim zamanımızda büyüdü
08 Haziran 2018 Cuma 09:54

CNN Türk – Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, “Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ ile mücadeleye ilişkin sözleri de şöyle:

“FETÖ’nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık. Taa Erdal İnönü’ye git, Bülent Ecevit’e. Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü’nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım. Samimi değiller. Biz yanıldık. Biz bunlara çok inandık. 2004 MGK’sında hedef sadece FETÖ değil tüm terör örgütlerine yönelik bir süreçti. Biz bunun üzerine ısrarla da gittik. Birçok STK’lar da masaya yatırıldı. 2010’dan sonra da ayıklama süreci başladı.”

OHAL’in kaldırılması konusu

Programda OHAL'le ilgili soruya da cevap veren Erdoğan, “Seçimden sonra inşallah kabineyi kuracağız ve kurduktan sonra Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışmalara başlayacağız. Tabi bu işler öyle fazla sürüncemede kalmaz. Hemen adımı atıp yola devam edeceğiz” dedi.

Etiketler; #erdoğan #erdoğan kanal d #cumhurbaşkanı #erdoğan fetö
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