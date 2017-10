Erdoğan: Görev değişimi yapmazsak, sandıkta millet yapar

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerde adım atmanın hazırlığı içindeyiz. Görev değişimi gerekiyorsa gerekeni yapacağız." dedi

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampı başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacını söyledim, söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bunu kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar. Görev değişimi gerekiyorsa gerekeni yapacağız." açıklamasında bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"HEDEFLERİMİZİN ÇITASINI YÜKSELTMELİYİZ"



İlk yola çıktığımız günden bugüne kadar hangi kademede olursa olsun AK Parti'ye gönül vermiş tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Partimizin iktidara gelişinden bu yana Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi Cumhuriyet tarihi ile mukayese ettiğimizde orataya çıkan tablo partimizin karnesidir. Bizlerin de bu tabloyu hatırlaması ve hedeflerimizin çıtasını yükseltmemiz gerekiyor.



"KENDİ ARKADAŞLARIMIZIN ARASINDA BİLE REFORMALARIN FARKINDA OLMAYANLAR VAR"



Kendi arkadaşlarımızın arasında bile bu reformların farkında olmayanlar var. Şahsım da dahil olmak üzere her fırsatta bu hatırlatmaları yapmayı sürdüreceğim. Milletimize her fırsatta bu hatırlatmaları ezberden ifade etmenizi istiyorum.



"ESKİŞEHİR SEYİRCİSİNİN MİLLİ TAKIMA SAHİP ÇIKMASINI ALKIŞLIYORUM"



Milli Takımımız dün akşam mağlup oldu. Üzüntülüyüz. Ama 3-0'a rağmen Eskişehir seyircisinin sonuna kadar Milli Takımıza sahip çıkmasını sonuna kadar alkışlıyorum.



"ÜLKEMİZE KİM TEHDİT OLUŞTURUYORSA 'HOŞGELDİN' DEMEYECEĞİZ"



Anamuhalefet de dahil olmak üzere silahlı insansız hava araçlarını konuşuyor. 'Piknik yapmaya gittiler' diyor. O dağlarda bunların inine dahi gireceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa 'Hoşgeldin' demeyeceğiz. Yerinde bastıracağız. Bunun adımları attık, atıyoruz.



"BİZİM İÇİN KANAL İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ"



İnsanlar sandık başına gittiklerinde geçmişte aldıkları hizmetler kadar gelecekte kendilerine vaad edilenlere de bakarlar. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Birileri de kurusıkı atmak suretiyle konuşuyor. Yaptıklarımızı anlatmakla yetinmeyeceğiz. Yapacaklarımızı da ifade edeceğiz. Bizim için Kanal istanbul çok önemli. Süveyş, Panama kanalı nasıl anılıyorsa biz de kanal istanbul ile dünyaya yeni bir marka olarak ses vereceğiz. Bunun da adımını çok kısa zamanda atacağız.



"BELEDİYELERDE ADIM ATMANIN HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ"



Biz milletimize her alanda hep yeni şeyler söyledik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı değişim konusundaki kararlılığımızdır. Bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacını söyledim, söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bu milletimizin talebidir. Değişim ihtiyacını kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar.