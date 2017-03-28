Erdoğan, 'Hayır' diyenlerin standını ziyaret etti. Peki ne konuştular?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de "Hayır" standına uğradı.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan Evet standını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Evet standının hemen yakınında kurulan Hayır standını ziyaret etti. Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu çıkışında bulunan "Hayır" çadırını ziyaret etti.
Samsun'a gidecek olan Erdoğan, saat 13:00 sularında Tarabya Köşkü'nden Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya bayırında kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurdu. Bir kadın ve yanındaki iki çocuğuyla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.
ÖNCE EVET SONRA HAYIR ÇADIRINA ZİYARET
Konvoyu Hacıosman'a geldiğinde makam aracını tekrar durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında bulunan 'Evet' çadırına geçti. 'Evet' çadırında çalışma yapan partililerle sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında sadece 2 metre yakında bulunan 'Hayır' çadırından İzmir marşı yükseliyordu. Ak Parti'nin referandum şarkıları çalınan 'Evet' çadırından çıkan Erdoğan, 'Hayır' çadırına geçti.
"HEPİMİZİN CUMHURBAŞKANI OLABİLMENİZ İÇİN HAYIR"...
Çadırın girişinde ellerinde 'Hayır' broşörleri bulunanlarla konuşan Erdoğan'a kadınlardan birinin "Hepimizin Cumhurbaşkanı olabilmeniz için hayır" dediği duyuldu. 'Hayır' çalışması yapan başka bir kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a su ikram edip içeriye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içeri girip yaklaşık 15 dakika 'hayır' çalışması yapanlarla konuştu.
Basın mensuplarının uzaktan görüntüleyebildiği sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birlik beraberlik vurgusu yaptığı, çadırdakilerin de hayırcıların terörist olarak nitelenmesinin birlik beraberliği bozduğunu söyledikleri öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hocıosman'dan ayrılarak Atatürk Havalimanı'na geçti.