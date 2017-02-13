Erdoğan: Hedef, terörden arındırılmış güvenli bölge

Bahreyn'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir açıklama yaptı

El Bab operasyonu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli bölge haline getirmektir" şeklinde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:



Darbe girişimi tamamen savuşturulana kadar Bahreyn halkının bizim için gözyaşı döktüğünü biliyorum. Aziz kardeşim Ebu Selman ülkemize Arap aleminden gelen ilk siyasetçi oldu. O gece gönlünü ülkemize kilitlemiş Türk milletinin selameti için dua etmiş tüm kardeşlerime bu ülkeden selamlarımı iletiyorum.

Acılar ve umutlar kol kola

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Hedefimiz terörden arındırılmış güvenli bölge

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