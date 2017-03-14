Erdoğan Hollanda'ya o katliamı hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşta bile sağlık görevlilerine ateş açılmaz. Ha Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Biz Hollanda’yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak’ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız, bunları iyi biliriz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Savaşta bile sağlık görevlilerine ateş açılmaz. Ha Hollanda lı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Biz Hollanda’yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak’ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız, bunları iyi biliriz" dedi.

HOLLANDALILARI SREBRENİTSA KATLİAMINDAN TANIRIZ



AKLINI HOCA KILIKLI ŞARLATANA ZİMMETLEMİŞ BİRİNİN NE AHLAKI KALIR NE NAMUSU

UTANMADAN MAĞDURİYETTEN BAHSEDİYORLAR



ALMANYA GİBİ HOLLANDA GİBİ ÜLKELERİN KABUSU OLDUK



SİYASET NOKTASINDA AKIL VERMEYE KALKMA



BAZI AVRUPA ÜLKELERİ FAŞİST PARTİLERİN OYUNCAĞI OLDU



ATLARI VE İTLERİYLE SALDIRIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı programında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:"Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kutsal bir göreviniz var. 'Çaresiz bir derde düştüm doktor bana bir çare' diye türkülerin mesajını en iyi sizin anladığınızı biliyorum. Gerçekten de insanın kendini en çok çaresiz hissettiği o anda imdada ilk kez sizler yetişiyorsunuz. Rabbimizin Şafi ismine, Rahman ismine her an sizler şahitlik ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, 14 Mart her ne kadar tıp camiamızın gurur günü olsa da temsil ettiği değerler tüm milletimize hitap etmektedir. 14 Mart bu ülkenin okumuş gençliğinin bir iftihar beratıdır. Şimdi birileri hala 18,19,20,21,23,24 yaşındaki gençlerin parlamentoya girmesini tartışıyor ya. Biz bu gençlerimizle iftihar ediyoruz. Bunlar girmeyecek de kim girecek?Bu bakımdan 14 Mart, bizim tarihimize 2 kritik hadise ile güç katıyor. Birincisi 14 Mart 1827 yılında, Tıphane-i Amire ve Cerrahi Amire açılmıştır. İstanbul'un işgal edilmesini kabul etmeyen hekimler okulun iki kulesinin arasına bayrak asmıştır.Ben o cefakar fedakar sağlık teşkilatımızın terör bölgesinde nasıl mücadele verdiğini de gayet iyi biliyorum. Savaşta bile sağlık görevlilerine ateş açılmaz. Ha Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Biz Hollanda’yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak’ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız, bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Medenilik dersi vermesin. Bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır. Tarihe centilmenler savaşı olarak geçen Çanakkale savaşları bunun sayısız örneğiyle doludur.Ama terörün insanlığı olur mu? Ekmeğini yediği, milletine silah sıkan birinden insanlık beklenir mi? Vatanını bir dolara satacak kadar birinde namus onur haysiyet kalır mı? Allah aşkına kendi silah arkadaşlarını bile alçakça katleden caniden artık ne bekleyebilirsiniz? Aklını hoca kılıklı şarlatana zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne namusu. Neymiş, o aklını kaybetmiş olanlara şah damarından daha yakınmış. Kardeşlerim, bu bir şirktir. Yani allah’a ortak koşmaktır. Çünkü bize şah damarından daha yakın olan sadece Allah’tır. Allah’tan başka hiçbir şey değildir.Her gün utanmadan sıkılmadan mağduriyetten bahsediyorlar. İfadelerine baksanız, hemen hepsi darbeye karşı savaşmış, asla ihanetin içerisinde yer almamış… FETÖ’yü hayatlarında duymamış, örgütle hiç bağlantıları olmamış… Yalancının mumu nasıl yatsıya kadar yanarsa, bunların da yalanları tek tek ifşa oluyor. Kaçarken imha ettiklerini sandıkları kayıtlar, nasıl acımasızca insana kurşun sıktıklarını gösteriyor. Ben size nasıl inanacağım ya… Yanımdaki korumaları, gelip bulundukları odada kurşunlamak suretiyle iki polisimi şehit ettiniz, iki bayan polisimi yaralayacak kadar alçaksınız. Ne yaptı o polisler size? Hiç. Bu bir örnek… İhanet şebekesinin sahip olduğu hastanede, burası çok önemli… “Kimin için yaralandıysanız gidin tedavinizi o yapsın” diyecek kadar insanlıktan çıkanların olduklarını da iyi biliyorum. Birileri gelip bize “onun herhangi bir şey yok, şöyle böyle…” Kusura bakmasınlar, acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bunlar bize bunu yaptılar. Arada fireler olabilir, doğrudur. Ama bizim öncelikle, gazilerimize şehitlerimize o kapıları kapatanlar bu hesabı verecek. Vermezse, biz bunun hesabını veremeyiz.Sultanahmet’te Cuma namazı kıldım. Namazdan sonra, baktım arka tarafta bir turist grubu var. El sallıyorlar, yanlarına çağırdılar neyse gittim. Dediler ki “siz bu sağlık reformunu nasıl yaptınız. Sayın Obama’ya da anlatın da o da Amerika’da yapsın” dediler. Gidip anlattık fakat yine de muvaffak olamadı. Tabi kararlılık çok önemli bir şey. Bazı ülkelerin kabusu olduk. Hollanda gibi, Almanya gibi. Dayanamıyorlar ”Türkiye güçleniyor” “Türkiye şehir hastaneleri kuruyor, nasıl olur” Olacak olacak, daha neler olacak. Birinci köprü yapıldı hayır dediler, ikinci köprü hayır dediler, yavuz sultan selim köprüsü hayır dediler, Marmaray hayır dediler. Marmaray’dan geçen yolcu sayısı 200 milyon ya. Ne sisti, ne şuydu ne buydu, en ufak engel yok. Devamlı vatandaşımız gidiyor geliyor. Avrasya Tüneli hayır dediler. Şimdi 18 Mart Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Ona da hayır derler. Onlara rağmen biz ‘evet’ dedik ve yolları açtık gidiyoruz.Kendisine o son Davos’a gidişimde, dedim ki “sen paranın hesabını sor. Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi sorma, o iş bizim işimiz” Sen şu anda paranı alıyor musun? Ses yok. Bundan sonra da böyle. Sen taksitlerini alacaksın, faiziyle beraber alıyorsun zaten. Ama bize siyaset noktasında akıl vermeye kalkma. 2013 borcu sıfırladık, bitti. Sonra bizden borç istemeye kalktılar. Ekonomi yok şöyle yok böyle falan, Çanakkale köprüsüne 11 milyar doları bağlamak suretiyle, küresel sermaye Türkiye gelir mi? Yüzde 50 kore, yüzde 50 türk girişimciler buraya yatırıyor. Ve bizim cebimizden para çıkmıyor. Belli bir süre işletecekler, sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletine bırakacaklar.Bazı Avrupa ülkeleri ırkçı ve faşist partilerin oyuncağı haline döndü. Avrupa’daki yabancı düşmanlığına dikkat çekiyor, her yerde muhataplarımızı ikaz ediyorduk. Sınır kapılarında bu insanlara yapılan muamelelerin orta ve uzun vadede en büyük zararı Avrupa ülkelerine vereceğini defalarca söyledik. Meydanı faşistlere bırakmamaları gerektiğini, çok ciddi zararlar göreceklerini defaatla söyledik.Viyana sözleşmesi Hollanda tarafından ayaklar altına alınmıştır. Çıkmış Almanya’nın şansölyesi Hollanda’nın yanındayım diyor. Yahu senin ondan zaten farkının olmadığını biliyoruz. Başka şey de beklemiyoruz. O da atlarıyla itleriyle saldırıyor, sen de atlarınla itlerinle saldırıyorsun.Buna benzer 7 kardeşimiz, toplamda 32 darp yiyen diğer kardeşlerimiz var. Bütün bunlar ortadayken Avrupa’nın bazı ülkelerinin destek veriyor olması manidardır. Mesele ne? Yarın orada seçim varmış. İşte bir tane ırkçı, bir tane de şu andaki yönetimde bulunan parti, ikisi yarışıyormuş. Eee? Ben de şimdi buradan Hollanda’ya Almanya’ya sesleniyorum. Türkiye’ye düşmanlık güdenlere, oralardaki tüm yabancılara Müslüman kardeşlerime diyorum ki “Gelin oylarınızı verirken sakın ha bu ikiliye oy vermeyin. Açıkça söylüyorum sakın ha… Her ne kadar hayır kampanyası giden varsa da bu tuzağa düşmeyin. Türkiye’ye Türk milletine orada bu şekilde hareket edenler, bizim konsolosluğumuz bizim toprağımızdır. Oraya o ülke müdahale edemez.Ve dün bakanlar kurulumuz aldıkları kararları açıkladı. Ama daha çalışacağız, yapmamız gereken başka şeyler de var. Bu millet sıradan bir millet değil, tanıyacaklar. Yapılan yanlışların bedelini, öyle özürle mözürle geçiştirilemez. Yapılacak daha çok şey var. Bundan sonra Hollanda başta olmak üzere, Neonaziye esir olan, oy için insani değerleri yok sayan ülkelerin hiçbir inandırıcılığı olmayacaklar. Hollanda sergilediği devlet terörüyle, en büyük zararı Avrupa’ya ve AB’ye vermiştir. Artık AB kendisiyle işbirliği yapmak isteyenler için, hukukun insan haklarının özgürlüklerin sembolü olmaktan çıkmıştır. Avrupa haydut devletin insafına terk edilemeyecek kadar önemli bir kıtadır. Bunun için tüm dünyayı daha duyarlı olmaya kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyorum.Beni buradan maruz kaldığımız insanlık dışı davranış karşısında, ülkemize destek olan tüm dostlarımıza da özellikle şükranlarımı sunuyorum. Biz yapılanların hesabını hukuk ile soracağız. Kuru bir özürle paçayı kurtaracaklarını sananlara, nasıl yanlışa düştüklerini muhakkak göstereceğiz. Dünkü adımlar, sıra adımlar devam edecek. İslam işbirliği teşkilatı başta olmak üzere, yabancı düşmanlığı ırkçılık islam karşıtlığıyla mücadeleyi daha da yoğunlaştıracağız. Bu mesele artık Türkiye’nin meselesi değildir. Bu faşizm, Avrupa’da yaşayan tüm yabancıları olumsuz etkilemektedi. Ülkemdeki tüm kardeşlerime bunu hatırlatıyorum. İslam işbirliği teşkilatının açıkladığı destek mesajını doğru bir adım olarak görüyorum. Türkiye Her türlü zorluğu tüm kirli kumpasları bozacak güce ve imkana sahiptir.Benim size 2014 yılında verilmiş bir söz vardı. Beş yıla bir yıl yıpranma payı olarak bir sözüm vardı. İki gün sonra parlamento kapanıyor, yasal düzenleme gerektiği için inşallah 16 Nisan’dan hemen sonra yasal düzenlemeyi yapmak suretiyle bu yıpranma konusunu süratle çözeceğiz. Bizzat da işin takipçisi olacağım."