Erdoğan'ı alkışlayan generale İnce yorumu: Apoletlerini sökeceğim

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışladığını öne sürdüğü generali, 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söyledi. İnce, “Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, kısa süreliğine annesini görmek için geldiği memleketi Yalova’da, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı anketlerin hatırlatılması üzerine İnce, “4 Mayıs’ta adaylığım açıklandıktan sonra bir daha Yalova’ya gelemedim. Akşam ilk kez geldim dünkü Bursa mitinginden sonra. Melih yaralı bir kuş. Yaralı kuşa vurmam ben. Düşene vurmam, bizim geleneğimiz öyle. Melih zaten zavallı. Belediye başkanlığından olmuş. Şimdi de hala yaranma peşinde. Benim muhatabım değil o” dedi.

‘GÖSTER DİPLOMANI KURTUL'

Cumhurbaşkanına diplomasını sormanın hakkı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversite diplomasının olmaması ayıp değildir. Şartlar öyledir, okuyamamıştır. Diploma konusunda yalan söylemek ayıptır. Yani diploması var gibi davranmak ayıptır. Yoksa pek çok insanın üniversite diploması yok. Birincisi bu. İkincisi üniversite diplomasını ben istemiyorum, anayasa istiyor. Anayasa diyor ki; 4 yıllık üniversite mezunu ve en az 40 yaşında değilsen, cumhurbaşkanı olamazsın. Yani siz şimdi 39 yaşında birini cumhurbaşkanı seçebilir misiniz, seçemezsiniz. Anayasa 40 yaşını geçecek diyor. 4 yıllık üniversite mezunu olmayan birini de cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Onun için birincisi, ben istemiyorum, anayasa istiyor. İkincisi, devlet çökmüş devlet. YSK, siz kimsiniz, oradaki hakimler? Anayasa diyor ki, diploma. YSK’nın üyeleri de diplomayı soracak. Sana bir soru sorayım? Doktora gittin, ameliyat olacaksın. Sordun doktora, nereden mezunsun? 'Cerrahpaşa' dedi. Görebilir miyim diplomanı dedin. Kıvırdı doktor ‘yok’ dedi. Ameliyat olur musun, ameliyat olmazsın. Cumhurbaşkanına da diploma sormak hakkımızdır. Herkesin hakkıdır. Anayasa soruyorsa bunu, milletin de sorması lazım. Göster diplomanı kurtul kardeşim.”

‘30 AĞUSTOS'TA EMEKLİ EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan bir generalin olduğunu da belirten Muharrem İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general, bir siyasi parti başkanının konuşmasında, ki o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, o konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general de Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general, o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun” diye konuştu.