Erdoğan için Bahçeli ve Yıldırım'dan ortak başvuru

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geldi

Erdoğan için Bahçeli ve Yıldırım'dan ortak başvuru
04 Mayıs 2018 Cuma 11:52

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunun ardından çıkışta açıklama yapması bekleniyor.

"Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #binali yıldırım #devlet bahçeli
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