Erdoğan: İdam çıkarsa onaylarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'ye gitmek için geldiği Trabzon'da, havaalanında kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, idamın Meclis'ten çıkması halinde yasayı onaylayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamento bunu çıkarır, bana getirirse bana düşen bunu onamaktır" dedi

Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla eşi Emine, kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte dün saat 23.30’da Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Parti milletvekilleri, Vali Yücel Yavuz ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi öncesi havaalanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, çok sayıda polis Trabzon-Rize karayolu güzergâhında görev aldı.



VIP çıkışında otobüsün üstüne çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dik dur eğilme, bu millet seninle', 'İşte ordu, işte komutan', 'Vur de vuralım, öl de ölelim' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla karşılayan coşkulu kalabalığı selamladı.



BUNLAR BİR KERE DEĞİL İKİ KERE YARGILANMAYA MAHKÛMDUR



15 Temmuz darbe girişimi sonrası vatandaşların idam talebinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



“Biz namazda sadece Allah’ın huzurunda rükûda eğiliriz. Bunun dışında eğilmek bize yaraşmaz, yakışmaz. Şimdiye kadar kula kul olmadık, şimdiden sonra da olmayacağız. Onu Pensilvanya’ya kul olanlar düşünsün. O onların ahlakı ve onların ruhudur. Şimdi kardeşlerim diyor ki; ‘İdam isteriz’. Ben de arkadaşlarıma diyorum ki, 15 Temmuz'un 241 şehidinin hainlerini bizim af yetkimiz yoktur. Yasalarımızda idam yok, çıkartıldı. Çıkartan neresiydi, parlamento. Şimdi parlamento ne yapabilir; bunu getirebilir. Öyleyse siyasi partilere düşen ne? Bunu parlamentoda hemen gündeme almak suretiyle genel kurula getirmek. Genel kurula getirilir de, genel kuruldan geçerse, ben bunu onaylarım. Bu ülkede Gabar Dağı'nda, Tendürek’te şehit edilen mehmedimin, 241 şehidimizin katillerini biz affedemeyiz. Bunlar devlete karşı işlenen suçlar değil, birinci derecede bireye karşı işlenen suçlardır. Dolayısıyla affetme yetkisi de o şehidimizin yakınlarındadır. Bunlar bir kere değil, iki kere yargılanmaya mahkûmdur. Batıllar ne diyor; ‘Ama siz idam istiyorsunuz’. Senin anan, bacın, kardeşin ölmemiş ki. Ama bizim canımız, ciğerimiz ölmüş. Dolayısıyla kusura bakmayın, eğer parlamento bu kararı verirse, demokrasilerde parlamentonun verdiği karara saygı duymak zorundasınız. Biz de buna saygı duyarız. Her yerde söylüyorum. Parlamento bunu çıkarır, bana getirirse bana düşen bunu onamaktır.”



Bu arada bir grup Trabzonspor taraftarının bordo-mavili kaşkol takması için yaptığı tezahürata Cumhurbaşlanı Erdoğan’ın, “Kaşkolu takarım, ama takımın durumu iyi değil” yanıtını vermesi kalabalık arasında gülüşmelere neden oldu.



BENİM VE TÜM ARKADAŞLARIMIN YÜKÜ DAHA DA AĞIR



Konuşmasını Trabzonspor kaşkolu takarak sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yüklerinin arttığını ifade ederek, “15 Temmuz’dan sonra benim ve tüm arkadaşlarımın yükü daha da ağır. Bu millet için yardan da geçeceksin, candan da, yerden de vazgeçeceksin. İşte şimdi bu noktadayız. O gece bunlar zannettiler ki; 'bizim F 16’larımız var, helikopterlerimiz var, tanklarımız, toplarımız var, bizim silahlarımız var.' Ama bizim de Allah’ımız var” dedi.



TÜRKİYE ARTIK SİZE HARAM OLACAK



FETÖ ile mücadelenin kararlıkla sürdüğünü ve süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Biz kovalayacağız, siz gideceksiniz. Türkiye artık size haram olacak. Bu alçaklar, bu hainler Karadeniz’e sızmaya çalışıyor. Sokmayın onları buraya. Maçka’nın, Giresun’un, Ordu’nun uşakları, sokmayın onları buraya. Bizim için PKK neyse FETÖ’da odur, DEAŞ de öyle. Hepsi ile mücadeleye devam ediyoruz. Gelecekleri varsa görecekleri var” diyerek konuşmasını tamamladı.