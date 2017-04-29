Erdoğan'ın Irak ve Suriye mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sincar'a bir operasyon yaptık. Yaklaşık 210-220 teröristi orada hallettik. En önemli merkezlerini oralarda vurduk. Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD'ın 7. Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi "Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük başarılarını elde ediyoruz. FETÖ'nün devletten, hayatımızdan sökülüp atılması konusunda çok büyük mücadele gerçekleştik. Bu vücudumuzda öylesine metaztaz yaptı ki, her yerden temizlenmesi gerekiyor. Ne demiştim; inlerine gireceğiz demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi, in çok. Aynı şekilde PKK'nın da inlerine girdik giriyoruz. Şu anda askerimiz, polisimiz, dağlarda, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de Bestler deresinde 200 metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle şehrin altına yeni şehirler kurmak suretiyle orada kendilerini barındıracak imkanları kurmuşlar. Şimdi bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız hep birlikte yerin altında da bunlarla savaşıyorlar. Sınırın ötesinde PYD ile YPG ile görüyorsunuz kimlerin desteğiyle bize nasıl saldırıyorlar. Havanlarla, top mermileri.



Yanınıza terör örgütünü almayın



Bir gece ansızın gelebiliriz



Önce siz teröristleri verin

Türkiye ile dalganı geçme



AKP'ye üyelik açıklaması

Dedik ki, fetih yakındır. İnşallah buna inanarak devam ediyoruz. Bölücü terör örgütünün ve destekçilerin gücünü hem şehirlerimizde hem kırsalda büyük ölçüde kırdık, kırıyoruz. Cumhuriyet tarihimizde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ilk defa sınır dışımızda çok kapsamlı mücadele yürütüyoruz. DEAŞ terör örgütüyle bizden başka mücadele eden ülke yoktur. Kimse bize safsata anlatmasın. Şu anda sınırlarımızın ötesinde Cerablus, Rai, Dabık, El Bab'da 3 bine aşkın DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef Münbiç. Diyoruz ki, Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber biz Rakka operasyonunu yaparız. Ama Amerikalı dostlara diyoruz ki, gelin yanınıza terör örgütü almayın. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizlemek olmaz. Böyle bir yanlış saplantı içinde olmaz. Terör örgütlerinin iyisi kötüsü olmaz.Koskoca Amerika, koalisyon güçleri ve Türkiye elele verirsek Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz. Aynı şekilde Musul'da da bu mücadeleyi sürdürürüz. Bunları kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. İşte Sincar, baktık ki olmuyor, Sincar'a bir operasyon yaptık. Yaklaşık 210-220 teröristi orada hallettik. En önemli merkezlerini oralarda vurduk. Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye'nin DEAŞ'a yönelik operasyonda elde ettiği başarı bölgede oynanan oyunu ifşa etti.Terör örgütü havanla, silahla saldırı düzenlediklerinde hedefte Avrupası, Rusyası değil bizim Mehmetlerimiz var. Şehit olan onlar oluyor. Diğerleri değil... Bugün bizi vuran terör yarın onları vurur. Seçimlerde yaşadık. Referandumda yaşadık. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu teröristleri bizi içimizden bölmek için kullanmadılar mı? Hepsini uluslararası televizyonlarda gösterdik. Verin bu teröristleri bize. Vermezler! Çünkü onları bize karşı kullanmanın gayreti içindeler. Dosyalarıyla, herşeyiyle vermemize rağmen gelip bizden utanmadan, sıkılmadan bir tane ajan provakatörü isterlerler. Bunu da Alman Resitansında, Tarabya'da 1 yıl saklarlar. Boğaz'a nazır. Şimdi tutuklandı, içeride. Hala onu istiyorlar. Yahu sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Kendi yargılarına gelince bağımsız, bizim yargımıza gelince taraflı öyle mi? Bizim yargımız da kararını verdi tutukladı. Önce siz o istediğimiz teröristleri verin.Biz şu anda Batı'dan adaletini göstermesini istiyoruz. Ama Türkiye'ye, sene 1964, sene 2017. 54 yıldır AB kapısında Türkiye ile dalganı geçme. Çözecekseniz bu işi çözün. Bu milletin bir sabrı var. Diktatör dersiniz, her türlü hakareti yaparsınız sabır. Nereye kadar sabır? Bir yere kadar sabır. Bir büyük reformu sizlerin onayıyla hayata geçirdik. Bu da onları rahatsız ediyor. Millet karar veriyor.Milletin verdiği karar herşeyin üstünde değil mi? 16 Nisan halkoylaması sonuçlarının ülkemiz, milletin ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyorum. Avrupa'da böyle bir katılım var mı? Yüzde 85,5'luk bir oranla demokratik tercih ortaya koydu. Yaklaşık 50 milyon vatandaşımın her birine teşekkür ediyorum. 25 milyon 157 bin evet oyuyla bu büyük reformun yüzde 51,4 oranla hayata geçmesi yönünde irade beyan eden vatandaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki salı günü kurucusu olduğum partiye üye olacağım.