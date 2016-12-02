Erdoğan'ın konuşmasından sonra dolar 3.5257 liraya kadar tırmandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamasından sonra dolar 3.5257'ye kadar tırmandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faizlerin düşürülmesi gerekitği"ne ilişkin konuşmasının da etkisiyle dolar 3.5257 liraya tırmanarak yeni tarihi rekor zirveyi gördü. Dolarla birlikte yükselen euro da 3.7530 liralık yeni tarihi zirveye çıktı.



Faizin hızlı tırmanışında, Erdoğan'ın Ankara'da bir açılış törenindeki konuşmasında, "Faiz noktasında da arkadaşlarıma aynı şeyi söyledim, faizi düşürmekten başka çaremiz yok diyorum. Yine söylüyorum" sözleri etkili oldu.



