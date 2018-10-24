Erdoğan'ın maaşına zam. Peki ne kadar alacak?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin ayrıntıları belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylık brüt maaşı 74 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na 2019 yılı için ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda hazırlanan genel bütçe önerisi içindeki brüt maaşını, bir önceki yıla göre yüzde 26 arttırdı.

Parlamenter sistemde belirlenen 2018 bütçesine göre brüt 59 bin lira maaş alan Erdoğan, Başkanlık sistemine geçince brüt maaşını 74 bin 500 TL’ye çıkarttı. Erdoğan’ın 2020 maaşı brüt 81 bin 750 TL, 2021 maaşı ise yıllık brüt 1 milyon TL’ye geçerek aylık brüt 87 bin 500 TL tahmin edildi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresince brüt maaşı yüzde 7 ile 11 arasında değişen rakamlarda arttı. Gül, son görev yılı olan 2014’ün başından Ağustos ayına kadar ayda 40 bin TL brüt maaş aldı.

BÜTÇENİN AYRINTILAR

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve toplamda 2 milyar 818 milyon 899 bin TL’lik Saray bütçesinin kalem kalem ayrıntıları şöyle:

- Yüzde 24 arttırdı: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Başkanlık sistemi ile birlikte genel bütçeseyi hazırlama yetkisini de eline aldı. Genel bütçenin içinde Cumhurbaşkanlığı 2019 bütçesi de, Cumhurbaşkanı ödeneği kalemini de Cumhurbaşkanlığı belirledi. Buna göre Erdoğan’ın brüt maaşı, bir önceki yıla göre yüzde 26.2 zamlandı. Erdoğan’ın aylık brüt maaşı 2018 yılına göre 59 bin TL’den 74 bin 500 TL’ye çıktı.

- 119 milyon TL tüketime: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kaleminde Cumhurbaşkanlığı 2019 yılında 119 milyon 170 bin TL harcayacak. 2020 yılında bu rakamın 126 milyon 297 TL’ye, 2021 yılında ise 135 milyon 13 bin TL’ye çıkması öngörülüyor.

- Temsile 101.5 milyon: 2019 yılında Saray, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler için “yolluklar” kaleminden 35 milyon TL harcayacak. Tören, açılış ve resepsiyonların da yer aldığı her türlü ağırlama giderleri için ise 2019 yılı bütçesine 101 milyon 500 bin TL konuldu.

- Vakıf ve derneklere 12.5 milyon: Vakıf, dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım yapılması için Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden 12.5 milyon TL bütçe ayrılacak. Valiliklerden gelen bilgiler doğrultusuna “hane halkına” 3 milyon TL para aktarılacak.

- Başkanlık ofislerine 233.5 milyon TL: Başkanlık sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığıiçinde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel bütçeli, idari ve mali özerkliğe sahip 4 tane ofis kurulmuştu. Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi’ne; 2019 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden “yardım” adı altında ödenek ayrıldı. Bu kapsamda “Finans Ofisi’ne” 5 milyon TL, “İnsan Kaynakları Ofisi”ne 8.5 milyon TL, “Dijital Dönüşüm Ofisi”ne 70 milyon TL, “Yatırım Ofisi”ne ise 150 milyon TL bütçe ayrıldı. Böylece 4 “Başkanlık Ofisi” için 2019 bütçesinden ayrılan para 233.5 milyon TL’ye kadar vardı. Bu miktarın 2020 yılında 245 milyon TL’yi, 2021 yılında ise 280 milyonu geçmesi bekleniyor.

DİYANET 8 AYDA YÜZDE 72 HARCAMIŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2018 yılında 7 milyar 774 milyon 183 bin TL bütçe ayrılmıştı. Ancak Ağustos ayı sonunda bu bütçesinin 5 milyar 662 milyon 220 bin 25 TL’sini harcadığı ortaya çıktı. Başkanlığın elinde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlandıktan sonra, yıl sonuna kadar harcayacak 2 milyar 151 milyon 962 bin TL parası kaldı. Böylece bütçenin yüzde 72’si harcanmış oldu.