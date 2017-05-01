Erdoğan'ın uçağında dikkat çeken isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında uçakta MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın da olması dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, bir takım temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a gitti.



Erdoğan'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar eşlik etti.



Dikkat çeken isim

Öte yandan Erdoğan'ın uçağında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da olması dikkatlerden kaçmadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a gelirken uçakta beraberindekilerden geziye ilişkin brifing aldı.