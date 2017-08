Erdoğan Isparta'da Coca-Cola fabrikası açtı!

Anadolu Grubu şirketlerinden Coca-Cola İçecek ve Anadolu Etap’ın Isparta’da açılan iki yeni tesisiyle birlikte, grubun son 10 yılda Türkiye’de meşrubat ve tarım sektörlerine yaptığı yatırım 1 milyar 350 milyon dolara ulaştı

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek ve meyve şirketi Anadolu Etap’ın Isparta’daki 2 yeni fabrikasının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Coca-Cola İçecek, 110 milyon liralık yeni yatırımla hayata geçirdiği Türkiye’deki 10’uncu fabrikasıyla 220 milyon litre ek üretim kapasitesi kazanırken, 300 kişilik yeni istihdam oluşturdu.



Anadolu Etap ise Türkiye’deki 3’üncü meyve suyu konsantre fabrikası ile toplam yatırımını 350 milyon dolara yükseltti.





“Ekonomiye ve istihdama katkımızı artırıyoruz”



Anadolu Grubu, Anadolu Etap ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız olma” vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.



Özilhan, grup olarak Isparta’da açılan 2 yeni tesisle meşrubat ve tarım sektörlerine global ortaklarıyla beraber son 10 yılda 1 milyar 350 milyon dolar yatırdıklarını bildirdi.



Halen faaliyetlerini 19 ülkede sürdürdüklerini, doğrudan ve dolaylı olarak 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Özilhan, her yıl faaliyet gösterdikleri bölgelere organik olarak 500 milyon dolar değerinde yatırım yaptıklarını söyledi.



Tuncay Özilhan, “Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Türkiye’deki 10’uncu Coca-Cola İçecek fabrikamız, son 10 yılda Türkiye’ye yaptığımız 1 milyar dolarlık yatırımın yalnızca son halkası. Coca-Cola İçecek olarak, 20 yılda Coca-Cola sisteminin dünyadaki en büyük şişeleyicilerinden biri haline geldik. Başarılı iş modelimiz ve örnek uygulamalarımızla tüm dünyada Coca-Cola sistemine öncülük ediyoruz.” dedi.



Anadolu Grubu olarak öncelikli hedeflerinin faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda değer yaratmak olduğunu belirten Özilhan, şunları kaydetti:



“Coca-Cola İçecek bizim bu anlamda en gurur duyduğumuz işlerimizden biri. Değer zincirimizin tamamında çok ciddi bir ekonomik ve sosyal ayak izi bırakıyoruz. Tarımdan ambalaj sanayisine, lojistikten soğutma sanayisine kadar birçok sektöre yatırım ve istihdam katkısı sağlıyoruz. Türkiye’deki 300 bin satış noktamızda bulunan 350 bin soğutucumuzun sadece bakım hizmetleri için bin 500 kişiye iş fırsatı yaratıyoruz. Türkiye genelinde ise yarattığımız doğrudan ve dolaylı istihdam etkisi 30 bin. Ekonomiye kattığımız her 1 TL ile 7 TL’lik değer yaratıyoruz. Bizim Türkiye’nin geleceğine inancımız tam. Yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”





“Zor dönemlerin üstesinden gelebileceğimizi dünyaya kanıtladık”





Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu’nun Özgörkey Holding ve Brezilyalı Cutrale firması ortaklığında 350 milyon dolarlık yatırımla faaliyetlerini sürdüren Anadolu Etap’ın Türkiye’deki 3’üncü meyve suyu konsantre fabrikasının açılışını da gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Özilhan, şöyle devam etti:



“Bundan 7 yıl önce, dünyada artan kaliteli meyve suyu konsantresi ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda dünyadaki en modern tarım uygulamaları ile yetiştirdiğimiz taze meyvelerimizi ülkemiz insanı ile buluşturmak için başladığımız bir proje. Bugün, üretimimizin yüzde 50’sinden fazlasını tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Avrupa’dan Amerika ve Japonya’ya kadar, Coca-Cola sistemi de dahil olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde geniş bir müşteri portföyüne sahibiz. Isparta’da faaliyete aldığımız meyve suyu konsantre fabrikamızla toplam yatırımımız 350 milyon dolara ulaştı.” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’nin geçen yıl atlattığı büyük badireden sonra kendi ayakları üzerinde dimdik durduğunu belirten Özilhan, “Devletimizle, milletimizle, tüm kurumlarımızla beraber zor dönemlerin üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha dünyaya kanıtladık. Bundan sonra bize düşen bu istikrar ve güven ortamının ekonomik büyüme ile taçlanmasına katkı sağlamaktır. Biz gerek yurt içinde gerek yurt dışında Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacak adımlar atmaya devem edeceğiz. Her zaman Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcılara öncülük ettik, etmeyi de sürdüreceğiz.” yorumunu yaptı.





“Türkiye Coca-Cola’nın yönetim üssü haline geldi”





The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent ise Coca-Cola sistemi olarak Türkiye’nin büyüme ve gelişmesine şahitlik ettiklerini belirterek, “Bu süreçte ortaklarımızla ve Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla yatırıma devam ettik.” dedi.



Türkiye’nin 200’den fazla ülkeden oluşan küresel Coca-Cola operasyonları içerisinde önemli bir yönetim üssü haline geldiğini vurgulayan Kent, “Birçok farklı sektöre girdi sağlayarak büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız meyve ve benzeri tarım kaynaklı hammadde satın alımları ile 150 bine yakın çiftçiye gelir imkanı sağlıyoruz.” diye konuştu.