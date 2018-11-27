Erdoğan İzmir adayını açıkladı: Nihat Zeybekci

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan burada İzmir için büyükşehir adaylarının Nihat Zeybekci olduğunu söyledi

Erdoğan grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi;

“Sancaktepe’de hayatlarını kaybeden askerlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Allah milletimizi ve askerimizi korusun.

Akdeniz’de Ege ve Kıbrıs’taki haklarımız meselesi Türkiye’nin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardır. Arkasına Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve Rum kesiminin davranışları tehdit eder hale gelmiştir. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta ve buna karşı çıkanlara hadlerini bildirmekte kararlıyız. Fırsatçılık kötüdür, Akdeniz’de hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Mülteci akını karşısında adeta tir tir titreyenler konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar. Ne Doğu Akdeniz’de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz.

Bölgemizdeki DEAŞ balonunu Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır. Buradan tüm dünyaya sesleniyor ve diyorum ki Suriye’de DEAŞ yoktur, yedekte bekletilen eğitilen birtakım küçük çeteler vardır.

DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye’de çıkar ve rant peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve en ağır darbeyi vurduk. İslam’ın başındaki en büyük dertlerden biri olan bu örgütü biz çökertmeye başladık ama DEAŞ’a karşı olduğunu söyleyenler ne yazık ki DEAŞ’a karşı en ufak bir mücadele dahi vermedi.

Türkiye sınırlarında tek bir DEAŞ unsuru kalmadığı halde onbinlerce kişiyi saldıranların derdinin terör olmadığı açıktır. Kandil’deki terör ele başlarının başına ödül koyanlar onların emirleriyle gezenlerle iş tutuyorlar.

Az sonra burada 20 adet büyükşehir adayımızın ismini açıklayacağız. İnşallah Güney Amerika dönüşü kalan adaylarımızın ismini döndüğümüzde onları da açıklayacağız.

Ekonomide mariz kaldığımız saldırıların etkilerini yavaş yavaş siliyoruz. Bazı kesimlerin hala bekle gör politikasına devam ettiklerini görüyoruz. Gün kaynakları kullanma günüdür. Aralık ayında çok önemli gelişmeler bekliyoruz. İstanbul Havalimanı’nın TANAP’ın açılışını yaparak Türkiye dünya gündeminde en üst sırada yer almıştır. Turizm işte rekor üstüne rekor. 2019’a güçlü bir giriş yapacağız.

31 Mart seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz.

Kim ne derse desin belediyecilik AK Parti’nin işidir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi sabah akşam başka değil. Belediye başkanının mesaisi olmaz. Telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir.

İstanbul’a belediye başkanı olduğumda ben dağ gibi çöpleri olan belediyeye CHP’den almıştım. Niye rahatsız oluyorsun. Ümraniye’de çöp dağı patladığı zaman 37 insan ölmüştü neden rahatsız oluyorsun? Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız.

Türkiye’nin son 5 yılında yaşananlar her alanda köklü değişimlerin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. CHP uzun zamandır teslim aldığı kesimlerin gözlerini kapatmak için siyaset yapmaktadır. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Kılıçdaroğlu CHP’nin yönettiği yerlerdeki hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsediyor. Bugün Kadıköy’den Pendik’e belediyenin raylı sistemi ile gitmiyor musunuz? Ben İstanbul’a belediye başkanı olduğum zaman bunların aldıkları ikaruslar vardı. İnsanıma bu yakışmazdı onları elimizden çıkardık süratle Mercedes marka otobüsler aldık. Burası CHP’lidir demeden her yere aynı hizmeti götürdük. Büyükşehirlerde CHP Ak Parti’nin adaylarını açıklamasını bekliyor niye ona göre aday açıklayacakmış. Şimdi buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Alsınlar bu 60 kişilik listeyi önüne cinliklerine göre isim koysunlar görelik bakalım milletimiz cinliklere göre mi hizmet yapanlara göre mi oy veriyor.

Veysel Bey’in bakanlığı döneminde İzmir’in susuzluk sorununu biz çöktük. Havasını atıyorlar. Şu anda Körfez kokuyor. Ya bir kollektör de mi yapamazsın ya?

Şimdi 20 belediye başkanını açıklıyorum;



İŞTE 20 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek

Ankara - Mehmet Özhaseki

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Ayhan Gider

Çankırı - Hüseyin Boz

Çorum - Halil İbrahim Aşkın

Eskişehir - Burhan Sakallı

Hatay - İbrahim Gülay

İzmir- Nihat Zeybekci

Karaman - Mahmur Sami Şahin

Konya - Uğur İbrahim Altay

Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman

Muş - Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Sivas - Hilmi Bilgin

Tokat - Eyüp Eroğlu

Trabzon -Murat Zorluoğlu

Uşak - Mehmet Çakın

Yozgat - Celal Köse