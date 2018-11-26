Erdoğan İzmir adayını yarın açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AKP grup toplantısında aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayı açıklanacak

Erdoğan İzmir adayını yarın açıklayacak
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:35

AKP’den yapılan açıklamaya göre; yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması beklenen iller ise şöyle:

Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çanakkale, Çorum, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı, Afyonkarahisar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yapılan tanıtım toplantısında 40 ilde gösterecekleri belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

Etiketler; #ankara #izmir #erdoğan #ak parti izmir adayı
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