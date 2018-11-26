Erdoğan İzmir adayını yarın açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AKP grup toplantısında aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayı açıklanacak

AKP’den yapılan açıklamaya göre; yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması beklenen iller ise şöyle:

Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çanakkale, Çorum, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı, Afyonkarahisar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yapılan tanıtım toplantısında 40 ilde gösterecekleri belediye başkan adaylarını açıklamıştı.