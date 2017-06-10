Erdoğan: Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da AK Parti İstanbul il teşkilatının iftar programında konuştu. Anayasa değişikliğine ilişkin Erdoğan, "Malum bir anayasa yapmışlar bu anayasa da eğer cumhurbaşkanı adayı olacaksan mensubu olduğun partiden ayrılman gerekir demişler. Böylece sizi mensubu olduğunuz partiden ayrıldıkları gibi bir yerde siyaset yaparken siyasetsizliğe mahkum etmişler. Biz de alışılmış bir cumhurbaşkanı olamayacağımız buna rağmen ifade etmiştik. 16 Nisan halk oylamasında Türk demokrasisine çağ atlatan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz bir yanlışı düzelttiniz. Sonunda verilen mücadeleler ile anayasa değişikliği ve hamd olsun bugünlere kavuşma fırsatını Rabbim lütfetti. Bu vesilelerle bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"2019 BU NAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN EN ÖNEMLİ ENGELİ OLACAKTIR"
"2019 bu anayasa değişikliğinin en önemli engeli olacaktır. Bunu da aşacağımıza inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımıza kimler gelirse gelsin gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Bizler bugüne kadar hep kararlı yürüdük ama planlı yürüdük. Bundan sonra da hem kararlı hem planlı yürüyeceğiz ve bizler bu planlamalarımızı başarılı bir şekilde yapacak belli bir sürede çalışan bir parti değil, tam aksine sürekli çalışan, devamlılık arz eden çalışmalarla inşallah İstanbul'umuzu 16 Nisan'da olduğu gibi değil, biz onun çok çok fevkinde bir netice ile buluşturmamız lazım. Çünkü bize 50'nin altında oranlar yakışmaz. İstanbul 50'nin çok çok üstünde oranlarla Türkiye'nin kaderini değiştirecek ilimizdir, buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"METAL ESKİMESİ VAR, BUNU ATMAMIZ LAZIM"
Erdoğan, "2019'a kadar olan yol haritamızı hep beraber çıkaracağız. Şu anda yapacağımız çalışmalarla inşallah 2017'nin sonuna kadar ana kademeler, yani il teşkilatlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın, bunun yanında Türkiye geneline hitap ediyorum; şu anda, belde teşkilatlarımızın ki, 5 binin üzerinde, onların de seçimlerini yapmak suretiyle bir hücre yenilenmesini sağlamamız lazım. Çünkü bir metal eskimesi var, bunu atmamız lazım. Bunu başardığımız andan itibaren de yoğun bir çalışmayla 2019'a farklı girmemiz lazım. 'Nasıl olsa olur.' Biz öyle bakmayacağız. Biz büyük düşüneceğiz ve hedefe de öyle yürüyeceğiz. Bu çalışmalarda rehavet bize yakışmaz. Bizi şu anda taklit edenler mesafe alıyor, onun için taklit edilen olmak güzel de ama taklit edilen için asla. Onun için çok çalışacağız. Zira önümüzde çok zorlu bir süreç var. 2019 seçimleri ülkemizin geleceği ve kazanımlarımızın korunması açısından bir dönüm noktası olacaktır. Bu kritik dönemi en iyi hasar tespitimizi yaptıktan sonra eksikliklerimi tamamlayarak yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu.
"KARDEŞ KAVGASININ KAZANANI OLMAZ"
"Katar krizine" ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzülerek ifade ediyorum; son günlerde Körfez bölgesindeki kardeş ülkeler arasında yükselen tansiyon tüm Müslümanların Ramazan sevincine gölge düşürmüştür. İslam dünyasının bir çok sıkıntı ile boğuştuğu dönemde buna yenilerinin eklenmesi yanlış. Bölgemizin geleceğine dair planların kirli hesapların devreye alındığı bir süreçte enerjimizi kendi iç meselelerimizi ile tüketmek kıt kaynaklarımızı boşa harcamak asla doğru değil. Şu gerçeğin herkse tarafından bilinmesi gerekiyor. Buradan tüm Körfez'deki kardeşlerime sesleniyorum; liderler ve Körfez halkı sizlere sesleniyorum; kardeş kavgasının kazananı olmaz. İftiralar ile bir yere varılmaz" dedi.
"KRİZ SİMSARLARI BU KONUDAKİ MUTLULUKLARINI DİLE GETİRMEKTEN ÇEKİNMEDİLER"
Erdoğan, "Böyle bir kavganın kazanan tarafı bölgemizdeki istikrarsızlıktan, gerilimlerden, kan ve göz yaşından beslenen odaklar olacaktır. Nitekim kriz simsarları daha hadisenin ilk anlarından itibaren bu konudaki mutluluklarını dile getirmekten çekinmediler. Müslüman basiret ve feraset sahibi insandır. Müslüman bir ısırıldığı yerden ikinci defa ısırılmayacak kadar akıllıdır. Teenniyi öne çıkararak bu tezgahı bozmamız kaos tacirlerinin heveslerini kursaklarında bırakmamız gerekiyor" dedi.
"BİRİLERİNİN İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ VARSA BİZİM DE VAR"
15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Birilerinin istihbarat örgütleri varsa bizim de var. Kimlerin o geceyi nasıl geçirdiklerini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de neler oluyor? Darbe neticeye ulaştı mı, ulaşmadı mı? Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz" açıklamasında bulundu.
"BİZ KATAR'A HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye'nin Katar'a destek vermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, "Biz aç veya susuz veya Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak onlara gıda yardımında bulunmak, ilaç vesaire ihraç etmekten dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın. Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Savunma sanayi ile ilgili biz Katar ile anlaşmayı bugün yapmadı ki. Katar ile bu anlaşmayı yapmamız 2-3 yıllık bir süreçtir. O günden bugüne parlamentomuzdan bunu yeni geçirme durumunda kaldık" dedi.
"AMERİKA'NIN KATAR'DAKİ ÜSSÜ NİYE SİZİ RAHATSIZ ETMİYOR?"
Erdoğan, "Sesleniyorum Körfez'deki dostlarımıza; Amerika'nın Katar'daki üssü niye sizi rahatsız etmiyor? Orada başka ülkelerin üsleri de var onlar sizi niye rahatsız etmiyor? Kaldı ki rahatsız olanlara da teklifim oldu. Biz sizlerde de üs kurabiliriz dedim. Bana o zaman değerlendirelim dediler. Şimdi bundan rahatsız oluyorlar. Parlamento'da büyük bir oy çoğunluğu ile bunun onanmasından dolayı onay verenlere milletim adına teşekkür ediyorum. Biz mazlum yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
AMERİKAN DIŞİŞLERİ BAKANININ KATAR AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam Amerikan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, Tillerson. Özellikle süreci hafifletmek gibi, bu ambargoyu düşürmek gibi. Böyle bir açıklaması oldu. Ben diyorum ki bu tamamen kaldırılmalı, kardeşler arasında bu olmamalı" dedi.
"SİZ KÖRFEZ'İN EN BÜYÜĞÜSÜNÜZ ONLARI BİR ARAYA GETİRMELİSİNİZ"
"Özellikle Suudi yönetimine bir ricam var: Siz Körfez'in en büyüğüsünüz, en güçlüsüsünüz, biz size hadimü'l haremeyn iş-şerifeyn dedik" diyen Erdoğan, "Siz düşmanlıkları değil, özellikle siz orada kardeşliğin baş tacı olmalısınız, onları bir araya getirmelisiniz ve Suudi Arabistan'a da hadimü'l-haremeyn iş- şerifeyn olarak yakışır diyorum, bunu yapması lazım ve bunu da bekliyoruz. Bu da bizim hakkımızdır. Bıktık bu kavgalardan Müslüman'ın Müslüman'ı kırmasından bıktık. Suriye'de, Irak'ta olanlar ortada. Bunların yayılması ne fayda getiriyor. Bunlar bize ne kazandırdı ki hala buradan da bir şeyler bekliyoruz. Süratle bunun giderilmesi lazım" şeklinde konuştu.
"O VAKIFLARI BEN DE TANIYORUM VE BEN DE BİLİYORUM"
Erdoğan, "Her gün yeni bir haber. Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulmuş vakıfları terör örgütü olarak ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. O vakıfları ben de tanıyorum ve ben de biliyorum. Katar'ın bugüne kadar teröre destek verdiğine şahit olmadım. İyi münasebetleri olan Körfez ülkelerine şimdi ne oldu da dost, Körfez'deki bu kardeşlerini terör ülkesi olarak ilan ediyorlar. Anlamak mümkün değil" dedi.
"BİZ KATARLI KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Erdoğan şunları söyledi:
"Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ne görev düşüyorsa hak yolunda desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Al mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Kardeşlerimiz arasındaki pürüzleri gidermenin onların müşterek menfaatler buluşturmanın gayretinde olduk. Bugün de aynısını yapıyoruz."
"YOĞUN BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜYORUZ"
Erdoğan, "Katar krizini çözüme kavuşturmak için kardeşlerimizi ortak bir paydada buluşturmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. 13'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile görüştüm. Dışişleri bakanımız ilgili bürokratlarımız da muhatapları ile görüştü. İnşallah kısa sürede meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ORTADAN KALDIRMANIN YOLU İTİLAF DEĞİL İTTİFAKTIR"
"Terör örgütlerini ortadan kaldırmanın yolu itilaf değil ittifaktır. Krizi çözmek için tüm imkânlarımızı seferber ederken birilerinin de başka tellerden çaldığını görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kriz lobisine krizi fırsata çevirmeye çalışanlar kervanına ana muhalefetin başındaki zat da katılmış. Ömründe Katar'a ayak basmamış Ortadoğu'da hiçbir ülkeye ayak basmamış bu zat, bölgedeki kriz hakkında kendince ahkam kesiyor. Kendi ülkesinden bile bir haber bu şahsın böylesi hassa meselelerde birilerinin ağzı ile konuşması ülkemiz adına utanç vericidir. Bunlar tarih bilmedikleri için Sosyalist Enternasyonal'de Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini terör örgütleriyle aynı kefeye koymuşlardı. Rejimin suçlarını kalmaya çalıştılar" dedi.