Erdoğan: Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

İstanbul'da katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmayın. Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da AK Parti İstanbul il teşkilatının iftar programında konuştu. Anayasa değişikliğine ilişkin Erdoğan, "Malum bir anayasa yapmışlar bu anayasa da eğer cumhurbaşkanı adayı olacaksan mensubu olduğun partiden ayrılman gerekir demişler. Böylece sizi mensubu olduğunuz partiden ayrıldıkları gibi bir yerde siyaset yaparken siyasetsizliğe mahkum etmişler. Biz de alışılmış bir cumhurbaşkanı olamayacağımız buna rağmen ifade etmiştik. 16 Nisan halk oylamasında Türk demokrasisine çağ atlatan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz bir yanlışı düzelttiniz. Sonunda verilen mücadeleler ile anayasa değişikliği ve hamd olsun bugünlere kavuşma fırsatını Rabbim lütfetti. Bu vesilelerle bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.



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