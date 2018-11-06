Erdoğan kendisini dinleyenlere sordu, salon sustu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasının bir kısmında Türkiye'nin geçmiş dönemdeki IMF borcunu AKP Grubunda bulunanlara sordu. Bir süre kimseden yanıt alamayan Cumhurbaşkanı sözlerine, "Bak bu kadar anlatıyorum, yok yok. 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013'te ne yaptık bunu sıfırladık. " diyerek devam etmek zorunda kaldı

Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“Bugün geriye bakıp 16 yılda yaşadıklarımızı gözümüzün önünden geçirince ortaya çıkan manzara çok tarihi değişime işaret ediyor. 16 yılda 14 şeçimde her defasında ‘durmak yok yola devam’ mesajı aldık.

Eğitime ayrılan kamu kaynağını üniversiteler dahil 10 milyar liradan 120.2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.

Yav biz kağıt alamıyorduk, biz teksir kağıtları ile okuduk. Abilerimiz bize teksir kağıdı satmazlardı. Biz birinci sınıf kağıtları sıraların üzerine koyduk, öğrencilerimize bunları ücretsiz dağıttık.

Üniversiteyi onların ayağına götürdük. Bir dostumuzun lafı vardı. Oxford’u buraya getirdiniz de okumadık mı gibi. Biz bunu yaptık. Okulları oraya götürdük.

7 milyon 600 bin üniversite öğrencimiz var. Nitelik olarak Almanya kadar olmayabiliriz ama 5 yıl, 10 yıl sonra onları yakalayacağız ve aşacağız.

Bazı öğrencilerimiz illa da burs diyor. Ya evladım ister krediye müracaat et ister bursa. Yeter ki et. İnanın Bay Kemal’in bunlardan haberi yoktur.

Fatih Projesi kapsamında 1.5 milyon öğrenci ve öğretmenimize tablet dağıttık. Yeni dönemde evlatlarımızın gönüllerini doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmanın çabası içinde olacağız.

Yav bunlar bu Bay Kemal’in genel müdürlüğü döneminde ölülerimizi bile rehin aldılar be. 31 Mart’ta Ağrı’da belediye başkanlığını Ak Parti’ye teslim eteye var mısınız? Ha mesele orda.

Bay Kemal genel müdürken bu ülkede ambulans yok muydu? Bir trafik kazası geçirdim arkadaşlarla Bolu Dağı’nda. Bu gariban Osman’ın eline bir şiş verildi, o tutuyor. Gittik hastaneye soruyor sigortalı mısınız? Ya yatıyoruz görmüyor musun? Şimdi sağlıkta kimsenin kapıdan gere çevrilme lüksü yoktur. Kaldı ki şekillendirdik. Şimdi şehir hastaneleri geliyor. 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerinde halkımızı yukarıya taşıyoruz.

Adalet sistemimizde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. İstinaf mahkemelerini hayata geçirerek davaların hızlanmasını sağladık. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluyla, arabulucuk sistemiyle vatandaşlarımıza yeni hak arama yolları açtık.

Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır. DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur.

Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56’ya çıkardık. Yurt dışı deztinasyonlarda Türkiye 1 numara. Bay Kemal, çalışıyoruz, kıskansan da patlasan da çalışacağız. Devlet nedin devlet adamı nedir sen bunları bilmiyorsun. 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına bir hediyemiz oldu. Nedir Bu, İstanbul Havalimanı.

IMF’ye geldiğimiz zaman ne kadar borcumuz vardı? Bak bu kadar anlatıyorum, yok yok. 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013’te ne yaptık bunu sıfırladık. Şimdi bizim IMF’ye borcumuz yok. Bay Kemal bunlar sizlerden geldi bize.

Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz.

İnsan siyaset arenasına çıktığında mücadele etmesi tad verecek rakip görmek istiyor. Bizim karşımıza çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Bu zat geçtiğimiz perşembe günü bir TV programına çıkıyor, Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Arkadaşlar aradılar taradılar Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı Muğla’da tek okul bulamamışlar. Sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarlar artık. Çünkü bu zatın palavralarını ortaya çıkarıp mahkeme olarak tazminat almaktan yorulduk.

Abdullah Tivkinli kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu. Bütün ailesine baş sağlığı temennisinde bulunuyorum.”