Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu şikayet etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Suç duyurusuna ilişkin Twıtter'de açıklama yapan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu,Yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.
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