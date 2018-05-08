Erdoğan: Millet ne zaman 'tamam' derse çekiliriz

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, CHP'nin Muharrem İnce'yi 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday göstermesini "Bir türlü seçilemeyen ismi, Cumhurbaşkanlığı için önerdiler" ifadesiyle eleştirdi

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsımın başvurusunu yapmış bulunuyor. Ayrıca ittifak protokolü YSK'ya teslim edildi. Nitekim kimi partiler grup kararı veya imza toplamak suretiyle adaylarını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Anamuhalefet partisi hariç. Partisini yönetmek daha önemli olacak ki, ülkeyi yönetmek için başkasını gösterdi. Partisinin genel başkanlığına bir türlü seçilemeyen birini cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Zaten Kılıçdaroğlu'nun takdim şekli, hareketleri bu konuya bakışını ortaya koyuyor. Bizim bakış açımızda cumhurun en üst temsil edecek kişi olması gerekiyor. En üst makamda temsil edecek bir kişinin de buna uygun birisi olması gerekiyor."

"CHP, ekonomiden birçok alana kadar vasıf sayılmıştı Bu aday da bu vasıflarla ilişki kuran pek olmadı. Korkarım, Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider. Nasılsa CHP, seçim kampanyası boyunca bunların hesabını millete verecektir. Burada CHP'ye mi bakacağız, yoksa ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız. Bir aslı var bir de kukla var. Hani Hacivat ile Karagöz oyunlarında sopayı tutan bir kuklacı vardır. Biz şimdi sopanın ucundaki ile mi yoksa kuklacı ile mi uğraşacağız. Bizi çıldırtacaklarını söylediler, haklarını verelim çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu karikatür tip milletimizi eğlendirmeye uğraşıyor. Şu 16 yıldır kendi sikletimizde bir muhalefet bulamadık."

"Önümüzde yeni bir dönem var, başarı çıtamızı hizmet ve siyasi kriterleri yukarı çıkardık. Dikkat ederseniz bizi bu kriterleri yükseltmeye kimse zorlamadı, biz çıtayı yukarı çıkardık. Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık. Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, poplist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızı değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin. 16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz.

AK Parti Türkiye'ye yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara trene dönecek misiniz? AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bunları kökünde sökecek misiniz? AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz? AK Parti Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Ovit Tünelini ülkeye kazandırdı. Siz bunları dinamitleyip yerle bir mi edeceksiniz? Milletimden rica ediyorum yarın muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. Milletimizin bunların kuru diline karnının tok olduğunu biliyoruz. AK Parti altı sıfır atarak parayı itibarlı hale getirdi. Siz yeniden bu tek haneli rakama altı sıfır ilave etmek suretiyle tuvalete gidilebilen günleri geri mi getireceksiniz?

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Muhalefetin projesi yok dedik, ama haksızlık ettik galiba. Bir projeleri var. Bu projeleri Türkiye'yi eskiye döndürmekmiş. Eski sisteme dönmek millete haksızlık demektir. Size bu vaatle gelenlere şunu sorun; AK Parti 2 milyon 484 bin derslik yaptı siz onları da mı yıkacaksınız? AK Parti 111 yeni üniversite açtı onları da kapatacak mısınız? AK Part 69 milyon kişiye geniş bant internet sağladı onları da kesecek misiniz? AK Parti, 540 bin sağlık çalışanını işe aldı onları da kapı dışarı mı edeceksiniz? 5 bine yakın ambulansı devreye soktu, onları hurdaya mı çıkaracaksınız? AK Parti 20 bin kilometre yol yaptı, asfaltlarını söküp tarlaya falan mı dönüştüreceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 havalimanı inşa etti, bunları kapatacak mısınız? AK Parti 6 ilde kullanılan doğalgazı, 78 ile çıkardı, bu boruları söküp atacak mısınız? Evleri tekrar kömürlü sobalara mı döndüreceksiniz? AK Parti Fırat Kalkanı ve Afrin'de 4 bin 423 teröristi etkisiz hale getirdi, 4 bin kilometrelik alanı güvenli hale getirdi, siz buraları yeniden teröristlere mi bırakacaksınız? Yarın karşınıza geldiklerinde bunu sorun, rica ediyoru. Eskiye döndürme planı olanların bunu da yapma ihtimali var.