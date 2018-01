Muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT müsteşarına verdiği talimatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya başlamadan önce "Seçim ittifakını milli mutabakat olarak görüyoruz. Bahçeli yerli bir duruş sergiledi. Milli bir mutabakat olacak" dedi.



Muhtarlara yönelik konuşmasından satır başları ise şöyle:



Bugün sizlere yeni bir müjdem var. Kimi yerlerde belediyeler muhtarlık binası yaptırıyordu. Ama çoğu mahallemizde muhtarlık binamız yok. Ülkemizin her yerinde, ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararı aldık. Dün içişleri bakanımla birlikte, kaymakamlar toplantısından sonra bunu karara bağladık. Hazine envanterindeki bu iş için uygun olan araziler, ki bunu maliye bakanımızla paylaştık, valiliklere ve kaymakamlıklara tahsil edecek. Onlar da imkanlar ölçüsünde muhtarlık hizmet binaları inşa edecek. En azından bir odası, mutfağı ve tuvaleti olmak suretiyle bu muhtarlık hizmet binalarıyla, artık böyle merdiven altı diye ifade ederiz ya, bunlardan muhtarlarımızı kurtarmış olacağız. Muhtarlıklarımızın da kurumsal olarak bir kimliği şahsiyeti olmuş olacak.



Muhtarlıkların nüfus ve alan konusunda da düzenlenmesi gerekiyor. 20 bin 30 bin nüfusta muhtarlıkların her meseleyle ilgilenmesi mümkün olmaz. Türkiye elindeki tüm imkanları, kaynakları en üst düzeyde değerlendirmek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye sıradan bir ülke değil, hele hele çadır devleti hiç değil. Biz güçlü bir ülkeyiz. Zira bizim çok büyük hedeflerimiz var. Attığımız her adımda çok büyük mücadeleler veriyoruz. Muhtarlarımızın bu sürece katkı sağlamaları bize güç verecektir.



1980 darbesinde ne diyorlardı? Bir sağdan bir soldan diyerek asılan gençlerin, ülkemizin tüketilen imkanlarını sormak hamd olsun bize nasip oldu. Benzer bir kaos dönemini 1990’lı yıllarda da yaşadık. 28 Şubat cuntacılarının kurdukları tuzakları milletimizle birlikte birer birer bozduk. Ama yaşanan siyasi ekonomik anaforların ülkemize maliyeti de çok oldu.



Türkiye’yi bugünlere getirdik. Geçtiğimiz 15 yıla baktığımız zaman bu dönem aslında kolay geçmedi. İktidarımızın ilk yıllarında vesayet güçlerinin akıl ve izan dışı o kadar çok saldırısına kumpasına maruz kaldık ki inanın tahammülü bile çok zordu. Ama sabrettik, dayandık ve rabbim de bizlere yardımını gönderdi. İşte şimdi sizlerle bir aradayız. Siz kimsiniz? Siz milletin tek tek, cumhurun evindeki temsilcilerisiniz.



Hep bana şunu söylediler: “Biz buralara selam veremezdik.” Türkiye tarihinin en büyük yatırım hamlesine girmişken, bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulunduk. MİT müsteşarının ifadeye çağırılması, eğer ifadeyi verseydi, tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söylediğim, “Kesinlikle gitmeyeceksin” dedim. “Yardımcılarını da göndermeyeceksin” dedim. Polis gelir de seni almak isterse, “güvenlikçilere talimat var, içeri almayacaklar” dedim. Kiminle verdik bu mücadeleyi? İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik. Zira bakıyorsunuz emniyetin içinde FETÖ’nün de kendi temsilcileri vardı. Onlarla teslim almaya gitmek istiyordu. Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra hedefleri büyük ya… Oraya gelecekti.



İspanya’nın El Hamra Sarayı’na gitme durumunuz olursa, içişleri bakanımız da burada bir seferberlik yapsa da grup grup buralara muhtarlarımızı götürmekte fayda var. Orada şöyle yazar: “Allah’tan başka galip yoktur” Bakı ne eseler yapılmış. Muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var.