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    • Erdoğan: Münbiç Araplara ait, PYD'ye değil

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı

    19 Eylül 2016 Pazartesi 10:54
    Erdoğan: Münbiç Araplara ait, PYD'ye değil
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genel Kurula olan hitabım, hem 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, hem de 241 şehidimizin kanını döken FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna en doğru biçimde anlatılması için bir vesile oluşturacaktır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her platformda FETÖ ve elebaşının karanlık yüzünü deşifre etmeye, bu terör örgütünün Türkiye ve diğer ülkeler için oluşturduğu tehdidi dile getirmeye, dostlarımızı da uyarmaya devam edeceğiz. Her tarafta örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim; bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir, olmayacaktır" diye konuştu.

    "EL ELE VERELİM BU PİSLİĞİ TEMİZLEYELİM"

    Münbiç operasyonuyla ilgili konuşan Erdoğan, "ABD'ye, Rusya'ya söyledik. Biz Münbiç operasyonunda 'PYD/YPG olmayacak' dedik. Burası Araplara ait olmasına rağmen PYD/YPG ait göstermek istediler. 3-4 ay sürer dediler, 15 günde iş bitti. 'Haklıymışsınız' diyorlar. Haklı olmak bir şey getirmiyor. Bölgeyi bilen biziz, bizi dinleyin. NATO'da birlikteyiz, stratejik ortaklığımız var. El ele verelim bu pisliği temizleyelim. Bizim, buraları tehdit unsuru olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Münbiç denilen yer Araplara ait, PYD’ye ait gibi göstermek istiyorlar" ifadesini kullandı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Erdoğan, Erdoğan Fetö, Erdoğan Abd

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