Erdoğan: Ne aldatan olduk ne de aldanan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin milletvekilleri adaylarını tanıtımı ve seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından seçim mitinglerine bugün Erzurum'dan start verdi

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek. Mitinglere Erzurum'dan başlanmasının sebebinin ‘AKP'nin ve Erdoğan'ın oy alma grafiğini en çok yükselttiği il olması' olarak ifade ediliyor.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

Avrupa’da HDP’ye miting izni verenler bize vermiyor. 24 Haziran’da altıda altı yapmaya hazır mıyız? Gece, gündüz durmak yok.

Bir ara bölücü teröristler Erzurum’a musallat olmaya çalıştılar ama tutunamadılar. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475. Teröristlerin inlerine girdik, onlar kaçıyor.

Diğer adaylar gibi gelip de huzurunuz da palavra mı atayım? Atmam… Zaten yapılacak şeyleri yaptık, yapıyoruz. Biz ne aldatan olduk ne de aldanan olduk.

3600 ek gösterge imkanının polislerimize, hemşirelerimize, öğretmenlerimize tüm görevlilerimize sağladık.

Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal İstanbul’u yaptırmayacağım diyor. 24 Haziran’da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu?

Rusya’dan doğalgaz için indirim istemiştik. Daha sonra tahkime gittik. Bu müjdeyi vereyim. Rusya’dan 2015-2016 için aldığımız doğalgaz için yüzde 10.25 indirim aldık. 1 milyar dolar ediyor bu.