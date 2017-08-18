Erdoğan: O partilere destek vermeyin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına "Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Almanya iç çekişmelerini bu sürece taşıdı" dedi. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Almanya, AB müktesebatına uymayan ülke konumunda. Sorumlu aranıyorsa Almanya'dır. Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimize özellikle Türkiye'ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum."Biz şu anda üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Biz notamızı verdik ve Almanya'dan bu konuda gerekli adımı atmasını istiyoruz. Almanya kendi vatandaşlarını bizden isterken nasıl bir farklı tutum içine giriyorsa biz de şu anda orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar üstelik suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını ben Sayın Merkel'in kendisine verdim. Ama bunlardan bize herhangi bir olumlu dönüş olmadı, hala bekliyoruz. Şu anda onların burada 3-5 tane diyelim ki tutuklusu var, sürekli onları bizden istiyorlar. Onları bizden isterken kusura bakmasınlar onların yargısı varsa bizim de yargımız var. Yargımız bu konuda kararı verir, verdikten sonra da gereği neyse onu yaparız."



İSPANYA'DAKİ SALDIRI...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da yapılan saldırıyı kınadığını belirterek "Bunu kınıyoruz ve DEAŞ ile ilgili tavrımız bizim biliyorsunuz belli. DEAŞ'ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz içeride ve dışarıda. Bildiğiniz gibi biz sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı o bölgede etkisiz hale getirdik, ülkemizde aynı şekilde. Fakat tabii Batı maalesef DEAŞ'a karşı Türkiye'nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte onlar da daha kararlı adımlar atar ve dayanışma içerisinde bu mücadeleyi birlikte sürdürürüz" diye konuştu.



TORUN SORUSUNA YANIT



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni doğan torunu da soruldu. Erdoğan, "Canan Aybüke, kızım koydu adını eşi ile beraber. Çok tatlı, hoş. 6. torunum. Yarabbi bunların sayısını daha da inşallah çoğaltsın. Sayısal olarak milletçe sayımızın yükselmesi lazım."



BAŞBAKAN'DAN ALMANYA'YA TEPKİ



Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım da Adil Öksüz ve Gümrük Birliği çıkışı nedeniyle ilişkilerin gerildiği Almanya'ya tepki gösterdi. Adil Öksüz ile ilgili soruya "Almanya'dan darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmamasını ve yargılanmak üzere iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devleti" yanıtını verdi. Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışı ile ilgili olarak da "Almanya birlik adına racon kesiyor bu doğru değildir. Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir" dedi.

Başbakan, "İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretin anlamı nedir?" sorusunu da "Astana sürecinin kalıcı çözüm getirmesini diliyoruz. Amaç Suriye'ye kalıcı barışı ve istikrarı getirmektir. Oradaki teröre müdahale her zaman olabilir" diye yanıtladı.