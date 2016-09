SİYASETTE HİÇBİR ZAMAN 2 KERE 2 DÖRT ETMİYOR

ASKERLERE ÖZGÜVEN GELDİ

10. MADDEDEN GÖZALTINA ALSINLAR

AT İZİ, İT İZİNE KARIŞTI

TUTUMUNU BAYAĞI GÖZDEN GEÇİRMİŞ