"BAĞLARIMIZI YENİDEN CANLANDIRMANIN PEŞİNDEYİZ"

"DÜNYANIN GÜNEYİ EN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA SIKINTI ÇEKİYOR"

"ENERJİ TALEBİMİZ YILDA YÜZDE 6 İLE YÜZDE 8 ARASINDA ARTIŞ GÖSTERİYOR"

"ÜLKEMİZİN DOĞLAGAZ VE ENERJİ TİCARET MERKEZİ OLABİLMESİ ADINA YENİ VE ÖNEMLİ YATIRIMLARIN ARİFESİNDEYİZ"

Haber Kaynağı: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Barış için paylaşalım' mesajını tüm dünyaya iletmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu kongrenin hem enerji konusunda geleceğe yönelik vizyon ve senaryolar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bir bir zemin haline dönüşmesini, hem de enerjinin barışın ve adaletin aracı haline getirilmesini sağlamaktır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda dile getirdiğimiz Afrika'da enerjiye erişim konusu elbette bu kongrenin de gündem maddelerinde biri olacaktır. Bu konuyu Dünya İnsani Zirvesi'nden de ele almıştık" diye konuştu.Erdoğan, "Türkiye'nin Afrika'da yaşanan sorunlara bakışı, bu coğrafyayla ilgilenen diğer ülkelerin çoğundan farklıdır. Her şeyden önce, ülkemizin ve milletimizin tarihinde sömürgecilik utancının olmadığını bir kez daha sizlerin huzurunda altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bugünde ülkemizin Afrika'ya yaklaşımı; ne doğal kaynak, ne beşeri kaynak, ne de başka herhangi bir çıkar kaygısı esasına dayanıyor. Biz öncelikle Orta ve Kuzey Afrika ile tarihten gelen insanı konular üzerine kurulu bağlarımızı yeniden canlandırmanın peşindeyiz. Bunun yanında Afrika'nın tamamını, dünyada el uzatılmadık, mağdur ve mazlum kalmaması anlayışımızın bir tezahürü olarak kucaklamanın çabası içerisindeyiz" diye konuştu.Erdoğan, "Enerji sorunu çözülmeden, kalkınmadan, yatırımdan, sağlıktan, beslenmeden ve ısınmadan bahsedebilmemiz mümkün değil. Bugün dünya genelinde elektrikten mahrum olan 1.1 milyon insanın 650 milyonu Sahra altı Afrika'da yaşıyor. Dünyanın kuzeyi zenginlik ve refah içinde yaşarken, güneyi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çekiyor. Bölgedeki durumun aciliyeti nedeniyle çalışmalarımızı burası üzerinde yoğunlaştırdık" dedi.Erdoğan, "Türkiye büyük ölçüde enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Bunun yanında Türkiye özellikle son 14 yıldır, dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme oranına sahiptir. Bu durum enerji talebimizin yılda yüzde 6 ile yüzde 8 arasında artış göstermesine yol açmıştır. Biz bu talebi karşılamanın yanında, enerji arz güvenliğimizi sağlamak ve enerji sepetimizi çeşitlendirmek içinde çalışıyoruz. Türkiye Ortadoğu ve Hazar havzası başta olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık 3'te 2'sinin bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Bu bölgelerdeki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırması noktasında çok önemli projelere ortaklık ettik" diye konuştu.Erdoğan, "Rusya'nın hali hazırda, balkanlar üzerinden aldığımız gazı, Karadeniz üzerinden ülkemize sevk etmeyi öngören, 'Türk akımı' projesinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Buna olumlu bakıyoruz. Bu projenin ikinci aşaması, Avrupa'daki gelişmeler bağlı olarak geliştirilecektir. Doğu Akdeniz gazı da kaynak çeşitlendirme çalışmalarımızda yeni alternatif durumuna geliyor. Yapılan araştırmalar bu gaz için en karlı ve ekonomik güzergahın Türkiye olduğunu gösteriyor. Ülkemizin doğalgaz ve enerji ticaret merkezi olabilmesi adına yeni ve önemli yatırımların arifesindeyiz. Bu senenin sonunda ve 2017 yılında çok kritik adımlar atacak, bu alanda büyük yatırımlar gerçekleştireceğiz. Böylece doğalgaz ticaretinde bölgemizdeki tüm ülkeler için güvenilir bir ortak haline gelme hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" dedi.