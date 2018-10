Erdoğan: Piyasalarda nakit sıkışıklığı yaşandığını biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı yaşandığını biliyoruz" açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, piyasalardaki nakit sıkışıklığının ve kredi kanallarındaki daralmanın farkında olduklarını belirterek, bunları aşmak için hazırlık, çalışma ve planlarının olduğunu söyledi.

Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada “kur saldırısını” tüm imkanları seferber ederek yanıt verdiklerini belirterek, “Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını faizlerin artışı ve enflasyonun yükselişi takip etti… Bu saldırı dalgasını belli bir yerde kontrol altına almayı başardık” dedi.

Bu gelişmenin cari açığı düşürmeye ve tasarrufları artırmaya yönelik yapısal reformları hızlandırdığını da belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı yaşandığını, kredi kanallarının daraldığını buna bağlı olarak üretim ve istihdamda dikkatle üzerinde durulması gereken gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Bunların hepsi ile de ilgili hazırlıklarımız çalışmalarımız planlarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra bu sıkıntıları aşmak çok daha rahat olacaktır.”

‘PİYASADA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR YAVAŞLAMA VAR’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu piyasadaki nakit sıkışıklığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Hisarcıklıoğlu, “Piyasada gözle görülür bir yavaşlama var, para dönmüyor” diyen Hisarcıklıoğlu, sözlerine, “Herhangi birimize bir şey olursa, yani bize bir şey olursa onlara olur, onlara bir şey olursa bize olur açık söyleyeyim. Eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika hepimizin, 80 milyonun kaybı demektir. Bizler her gün faizlerle, kurlarla ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Bin bir türlü sıkıntı yaşarken devletimizden tek istediğimiz var, yanımızda olduğunuzu göstermesidir.” diye devam etmişti.