Erdoğan: Rusya ile anlaştık, S-400'leri Türkiye'de göreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile olan S-400 görüşmelerine ilişkin, "Dün akşam bir basın mensubu arkadaşlarımız sordu Amerika'da S-400'lerle ilgili anlaşma bir gerilime neden olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Niçin gerilime neden olsun dedim. Bir ülke kendi güvenliği ile ilgili imkanların arayışı içindedir. Hele hele ortak üretim imkanı olduğu zaman tercih sebebidir. Ama biz Amerika ile yıllardır istediğimizi yapamıyorsak bu arayışın bir ürünüdür. Yıllardır bir NATO ülkesi olan Yunanistan S-300'leri kullanıyor niye sesleri çıkmadı? Türkiye olunca niye rahatsız oluyorlar? Biz şu anda Rusya Federasyonu ile bu konu ile ilgili adımları attık imzalar atıldı. İnşallah S-400'leri Türkiye'de göreceğiz. Ortak üretimle de süreci işleteceğiz" dedi.





SALDIRILARIN ANLAMI YOK



Erdoğan, Mescid-i Aksa gerilimine ilişkin, "İşte ülkemizde ne Sinagog ne de Havralara yönelik Mescid-i Aksa'da olan olaylar nedeniyle buradaki yapılmak istenen saldırılara gerekli tedbirleri aldık. Bazı ufak tefek sorunlar dışında hamdolsun bir şey yaşanmadı. Milletime çeşitli düşünce gruplarına veya siyasi partilere STK'lara sesleniyorum; Mescid-i Aksa'da böyle bir şey oldu. Bunun karşılığı da bu olmalıdır diye buradaki Sinagog ve Havralara saldırmanın hiçbir anlamı yoktur. Ve bunlar bizim dinimize göre de yasaklanmıştır yanlıştır. Biz aynı yanlışa aynıyla mukabelede bulunmayız. Türkiye en ideal çözümün 1967 sınırları içinde başkenti doğu Kudüs olan bir Filistin devletiyle yine aynı sınırlar içinde başkenti Tel Aviv olan bir İsrail devleti olduğunu savunmaya devam edecektir" dedi.