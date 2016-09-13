28 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMASI

FIRAT KALKANI OPERASYONU

VAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Haber Kaynağı: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın 2. gününde Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından İstanbul'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldıBurada konuşan Erdoğan, 28 belediyeye kayyum atanmasına değindi. Erdoğan, "Seçilmişler nasıl görevden alınır diyorlar. Bal gibi de alınır. Seçilmiş olmak size devlet millet aleyhinde sınırsız tasarruf yetkisi vermez" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün 17-25 ihanetinin devamı, PKK'nın Güneydoğu'daki bazı ilçelerimizde başlattığı çukur eylemleri aynıdır. Bu eylemlerin devamı da 15 Temmuz'dur. PKK'nın güdümündeki bazı belediyeler, çukur eylemlerinde ve terör örgütünün kanlı saldırılarında çok aktif görev üstlendiler. Seçildikleri ilin, ilçenin hizmetlerini yürütmesi gereken belediye imkanlarını, terör örgütünün emrine veren başkanlar, kamu görevinden ziyade örgütün uşaklığını yapmışlardır. Devlet, hiç kimseye, kendi aleyhine faaliyet göstermesi için imkan sağlamak zorunda değildir. Adalet sistemi, işte bu tür sapmaları tespit edip, gereğini yapmakla mükelleftir" diye konuştu.Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Türkiye'nin Suriye'de farklı niyetler peşinde olduğumuzu göstermesin. Suriye, Suriyelilerindir. Suriye halkının memnun olduğu bu operasyondan sadece terör örgütleri şikayetçidir. Demek ki doğru yoldayız. Benzer bir çalışmanın Irak'ta yapılması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Erdoğan, "Temennimiz Suriye'de ateşkesin daimi olmasıdır" şeklinde konuştu.Van'daki terör saldırısıyla ilgili de konuşan Erdoğan "Şu mübarek bayramın birinci gününde, Van'da bin kilo bombayı patlatan alçakları, er veya geç döktükleri kanda boğacağız. Bunun hiç lamı cimi yok. Zira bu mübarek bayramlarımızı, bu güzel günlerimizi bu millete zehir etmeye kimsenin hakkı yok. Bu şehitler, boşuna şehit olmadılar, bu gaziler boşuna gazi olmuyorlar. Ama bu alçaklar bunun hesabını verecekler" ifadesini kullandı.