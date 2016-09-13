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    • Erdoğan: Seçilmişler bal gibi de görevden alınır

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " (28 belediyeye kayyum atanması) Seçilmişler nasıl görevden alınır diyorlar. Bal gibi de alınır. Seçilmiş olmak size devlet millet aleyhinde sınırsız tasarruf yetkisi vermez" dedi

    13 Eylül 2016 Salı 16:08
    Erdoğan: Seçilmişler bal gibi de görevden alınır
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın 2. gününde Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından İstanbul'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı

    28 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMASI

    Burada konuşan Erdoğan, 28 belediyeye kayyum atanmasına değindi. Erdoğan, "Seçilmişler nasıl görevden alınır diyorlar. Bal gibi de alınır. Seçilmiş olmak size devlet millet aleyhinde sınırsız tasarruf yetkisi vermez" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün 17-25 ihanetinin devamı, PKK'nın Güneydoğu'daki bazı ilçelerimizde başlattığı çukur eylemleri aynıdır. Bu eylemlerin devamı da 15 Temmuz'dur. PKK'nın güdümündeki bazı belediyeler, çukur eylemlerinde ve terör örgütünün kanlı saldırılarında çok aktif görev üstlendiler. Seçildikleri ilin, ilçenin hizmetlerini yürütmesi gereken belediye imkanlarını, terör örgütünün emrine veren başkanlar, kamu görevinden ziyade örgütün uşaklığını yapmışlardır. Devlet, hiç kimseye, kendi aleyhine faaliyet göstermesi için imkan sağlamak zorunda değildir. Adalet sistemi, işte bu tür sapmaları tespit edip, gereğini yapmakla mükelleftir" diye konuştu.


    FIRAT KALKANI OPERASYONU

    Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Türkiye'nin Suriye'de farklı niyetler peşinde olduğumuzu göstermesin. Suriye, Suriyelilerindir. Suriye halkının memnun olduğu bu operasyondan sadece terör örgütleri şikayetçidir. Demek ki doğru yoldayız. Benzer bir çalışmanın Irak'ta yapılması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Erdoğan, "Temennimiz Suriye'de ateşkesin daimi olmasıdır" şeklinde konuştu.

    VAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

    Van'daki terör saldırısıyla ilgili de konuşan Erdoğan "Şu mübarek bayramın birinci gününde, Van'da bin kilo bombayı patlatan alçakları, er veya geç döktükleri kanda boğacağız. Bunun hiç lamı cimi yok. Zira bu mübarek bayramlarımızı, bu güzel günlerimizi bu millete zehir etmeye kimsenin hakkı yok. Bu şehitler, boşuna şehit olmadılar, bu gaziler boşuna gazi olmuyorlar. Ama bu alçaklar bunun hesabını verecekler" ifadesini kullandı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Erdoğan, Erdoğan Bayramlaşma

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