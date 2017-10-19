Erdoğan sert konuştu: İstifa etmezlerse sonuçları ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, istifa etmeyen belediye başkanlarına göz dağı verdi ve 'sonuçları ağır olur' dedi

Polonya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifa etmeyen belediye başkanları ile ilgili soruya yanıt verdi.



Gazetecilerin belediyelerle ilgili son durumun ne olduğu konusundaki sorusuna yanıt veren Erdoğan, İstanbul, Düzce ve Niğde belediye başkanlarının istifa ettiğini, Balıkesir, Ankara ve Bursa belediye başkanlarına da bu talebin iletildiğini söyledi.



Bu makamlara bağımsız aday olarak gelinmediğini belirten Erdoğan, bir partinin adayları olarak gelindiğini söyledi. Bu koltuklarda sonuna kadar kalınacak diye bir şeyin olmadığını da belirten Erdoğan, böyle bir adım adılması gerektiğinide de istifalarını vermeleri gerektiğini söyledi. İstifanın partiden kopma olmadığını da belirten Erdoğan, istifasını veren başkanların partinin daha farklı yerlerinde görevlendireceklerini de belirtti.

İstifa etmezlerse ne olur?

Diğer belediye başkanları

Gazetecilerin sözü geçen belediye başkanlarının istifa etmemeleri durumunda ne olacağı sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur." dedi.Diğer partilerin belediye başkanlarında da değişim olup olmayacağı konusunda soruya yanıt veren Erdoğan, sorun varsa ilgili partilerin yönetim kadrolarının gereğinin yapması gerektiğini, ancak parti yapmıyorsa da bu durumda İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlatmak durumunda kaldığını söyledi. Kayyumları örnek gösteren Erdoğan, partiler bir şey yapmadığında kayyum atandığını belirtti.