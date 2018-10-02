Erdoğan: Stokçulara fırsat vermeyeceğiz

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP'li milletvekillerini yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının seçimi konusunda uyararak "Kimse bu benim yakınımdır, bu benim şuyum buyum diye bize aday teklifi için gelmesin" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan şunları kaydetti;

“Dün Endonezyalı mevkidaşımı arayarak üzüntümü bizzat ilettim. AFAD ile koordine devam ediyor. Endonezya hükümetine ve halkına bir kez geçmiş olsun diliyorum. Yeni sistem 24 Haziran’da yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra Meclis’e gönderiyoruz. Bu ilk bütçeyi 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon şer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuşturmaya kararlıyız.

Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın, biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir, adımımızı atar, gereğini yaparız.

Faiz kur saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. Milletimizin gösterdiği sabır sayesinde inşallah bunların üstesinden geleceğiz. Siyaset kurumu vakur bir duruş sergileyerek sürece olumlu katkı sağlamıştır. Ana muhalefet partisinin meseleyi ilgisi olmayan yerlere çekme gayretini milletime havale ediyorum, ana muhalefet partisine cevap vermeye gerek duymuyorum.

Mahalli idareler seçiminde daha iyi bir başarı elde etmemiz gerekiyor. Mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’te o kadar iyi hizmet vereceğimize inanıyorum. Bu yıl 27’incisini yapacağımız geleneksel istişare toplantısını 5 yıl aradan sonra Kızılcahamam’da gerçekleştiriyoruz. 2019 Mart’ı için kendimize en sağlıklı yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz. Kimse bu benim yakınımdır, bu benim şuyum buyum diye bize aday teklifi için gelmesin. Buna göre adımımızı atmakta kararlıyız. Bize tevazu ehli adamlar getirin, gurur kibir abidesi adamları bize getirmeyin.

Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık.

Hatta bu vasıflara sahip adayları gidip kendimiz arayacağız. Partimizin saflarına katılan her adayı bir kazanç olarak görürüz. Tuttuğunu koparak, ehli tevazu olacak ve bu adayla biz burada bu seçimi alırız diyeceğiz.”

Bugüne kadar Suriye’de attığımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib’deki imtihandan da Allah’ın izniyle yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz.