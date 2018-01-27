Erdoğan: Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, hepsini anlatacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye sert sözlerler yüklendi. Erdoğan, "CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor, tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bugün itibariyle 394 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sabah rakamıdır. ÖSO ve Mehmetçik olmak 20 şehidimiz var. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Siz bizim sınırlarımızı taciz ediyorsunuz, ey imansızlar siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz. Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz. ‘Millet yürüyecek arkandan dedik’ ve şu anda millet yürüyor. Millet sınırda. Hep beraber oradayız. Dualarımızla yanımızdasınız. Biz de Mehmet’imize askerimize şunu söylüyoruz; Mehmetçik sizler dualarımızdasınız. Mehmetçiğimiz yalnız değil. O teröriste kimler hangi yardımı gönderirse göndersin biz, ‘Korkma Allah bizimle beraberdir’ buna inandık.



'TARİHİ DOSYALARI HAZIRLATIYORUM'



Askerimiz bu mücadelesini sürdürürken kararlılığımız devam ediyor. Bizlerde Başbakanımız, bakanlarımız ile Ankara’dan diplomasiyi yürütüyoruz. Rusya ile ABD ile dün İngiltere ile Avrupa’nın değişik ülkeleri ile görüşmeleri yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz uluslararası camiaya eğer kendinizi anlatmazsınız, meydanda kazanırsınız, masada kaybedersiniz. Lozan’da öyle olmadı mı? Kılıçdaroğlu’na sorsan Lozan’da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Partiye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi. Tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve Lozan’da dahil olmak üzere bunların önüne, milletin önüne bu belgelerle anlatacağız. Görecekler kim nerede neyi vermiş. Öyle yalanlarla, dolanlarla bu milleti aldatamazsınız."



'SİZ PKK İLE BERABERSİNİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'a da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Ana muhalefet terörle beraber cirit atıyor. Onlarla beraber oynuyor. Bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef sıfır. Kalkıyor ÖSO’ya terör örgütü diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir durumdur. ÖSO benim Mehmedim ile beraber arazide, şu ana kadar 13 şehidi var. Siz kiminle berabersiniz. Şu anda terör örgütleri ile berabersiniz. PKK ile berabersiniz. Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı meydana çıkartacağız. Millet artık bu yalanı yutmayacak. Kim kimdir bilinsin” şeklinde konuştu.