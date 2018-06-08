Erdoğan 'tek partili dönemde okudum' dedi ama...

Seçim çalışmaları nedeniyle AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yüklü; Erdoğan, günde birkaç miting yapıyor, geceleri ise televizyon programlarına katılıyor. Ancak Erdoğan'ın son 24 saatinde gerçekleştirdiği konuşmalarda yanlış bilgiler vermesi dikkat çekti

İşte Erdoğan’ın son 24 saatte tartışma yaratan sözleri;

* Erdoğan, Tarsus’da yaptığı seçim konuşmasında “Komünistler köprüleri satacağız dedi, Özal sattırmadı” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu ifadesinin hemen ardından, 1983 seçimleri öncesinde dönemin iki siyasi parti lideri Turgut Özal ve Necdet Calp’in katıldıkları tartışma programına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdoğan’ın sözlerinin aksine “köprüleri sattırmam” diyen Calp, köprüleri özelleştirmek isteyen ise Turgut Özal’dı.

* Erdoğan, şair Sezai Karakoç için “Allah Rahmet Eylesin” dedi. Oysa Sezai Karakoç hayatta. Erdoğan’ın “Allah rahmet eylesin” dileğini ilettiği, ancak adını karıştırdığı asıl kişinin 2012 yılı Haziran ayında hayatını kaybetmiş olan aynı soyadlı bir başka şair, Abdürrahim Karakoç olduğu sanılıyor.

* Erdoğan, “tek parti CHP döneminde 75 kişilik sınıflarda okuyorduk” dedi. Erdoğan 1954 doğumlu. Oysa tek parti iktidarı dönemi 1950’de Demokrat Parti’nin seçimleri kazanması ile resmen sona ermişti. Erdoğan, CHP iktidarı sırasında değil, Adnan Menderes liderliğindeki DP iktidarı sırasında doğdu.

* Erdoğan “biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı?” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın partisi Türkiye’de 2002 Kasım ayında iktidara geldi. Oysa MR, Türkiye’de ilk kez, 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı tarafından kullanılmaya başlandı.

2000 yılından önce, Türkiye’deki pek çok hastanede tomografi cihazı vardı ve kullanılıyordu.

* Erdoğan, “geldiğimizde birkaç tane kırık dökük ambulans vardı. Eskiden köpeklerin çektiği ambulans ile götürülürdü” dedi. Ancak “köpeklerin çektiği ambulans” ile neyi kastettiği anlaşılamadı. “Köpeklerin çektiği ambulans” diye arama motorlarında arandığında, “ambulans taklidi yapan köpek”, “ambulansa girip doktoru ısıran köpek” ya da “ölen köpeği hastaneye götürmedi diye ambulans ekibine saldırdılar” gibi haberler çıkıyor. Ancak Erdoğan’ın sözünü ettiği “köpeklerin çektiği ambulansa” ilişkin herhangi bir görüntü, haber ya da bilgi bulunmuyor. (Sözcü)