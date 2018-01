Erdoğan ve Bahçeli görüştü, şimdi sıra yol haritasında

"Erdoğan'ı destekleyeceğiz" çıkışından sonra Bahçeli, dün Beştepe'de Erdoğan tarafından kabul edildi. 35 dakika süren zirvede, iki partinin yol haritası üzerinde çalışması kararlaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere kadar iki partinin izleyeceği yöntem, uyum yasaları konusunda ittifak ve baraj konusu başta olmak üzere atılabilecek adımları görüştü. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.



"ADAYIMIZ ERDOĞAN" ÇIKIŞI ÜZERİNE BİR ARAYA GELDİLER



Bahçeli'nin hafta başında yaptığı basın toplantısında, Kasım 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmayacaklarını, adaylarının Erdoğan olduğunu açıklamasının ardından, AK Parti ve MHP'nin izleyeceği yol haritasını belirlemek üzere dün liderler bir araya geldi.



Bahçeli, basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesi için, "evet" cephesinde yer alan MHP'nin, sistemin tam anlamıyla uygulanacağı 2019 seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade etmiş, bu desteğin sistemin pekişmesi adına 5 yıl boyunca süreceğini de söylemişti. Bahçeli, iki partinin genel seçimde ittifak yapması formülünü açıklarken de oy pusulasında hem ittifakın hem de partilerin isminin bulunacağı bölümlerin bulunmasını önermişti. Bahçeli, AK Parti'den davet gelmeden bu önerilerle ilgili görüşme yapılmasının siyasi nezaketsizlik olacağını açıklamıştı.



BEŞTEPE'DEKİ ZİRVE 35 DAKİKA SÜRDÜ



Bahçeli'nin bu açıklamasından hemen sonra, önceki gün Erdoğan, AK Parti grup toplantısında verilen desteğe teşekkür etmiş, hızlı hareket etmek gerektiğini söyleyerek MHP liderine davette bulunduklarını açıklamıştı.



İki lider, bu açıklama trafiğinin ardından dün saat 16.05'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, Erdoğan'ın verdiği destek nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür ettiği, birlikte yapacakları çok iş olduğunu yinelediği kaydedildi.



UYUM VE İTTİFAK



Bahçeli'nin 16 Nisan referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik uyum yasalarının bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiği yönündeki düşüncesini aktardığı görüşmede, bunun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oturması ve kurumsallaşması açısından önemine değindiği ifade edildi. Uyum yasaları için belirlenen sürenin aşıldığına ve takvimin daraldığına, seçimler öncesinde düzenlemelerinin bir an evvel yasalaştırılması gerekliliğine dikkat çeken Bahçeli'nin, MHP'nin bu konuya ilişkin çalışma içinde olduğunu ilettiği bildirildi. Uyum yasaları konusunda muhalefetin görüşünün önemine değinen Bahçeli'nin ana muhalefet partisinin sürece dahil edilmesi gerekliliğine de vurgu yaptığı aktarıldı. Erdoğan'ın da aynı görüşte olduğu, CHP'den olumlu yanıt gelmezse iki partinin bu süreci yürütebileceği değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.



"ARKADAŞLAR ÇALIŞIYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise uyum yasalarının çıkması konusunda Bahçeli ile paralel düşünceler dile getirdiği öğrenilirken, AK Parti bünyesinde komisyonların çalıştığını ve anayasa değişikliği doğrultusunda öncelikli çıkması gereken yasal düzenlemelerin olgunlaştırılmak üzere olunduğunu belirttiği kaydedildi. "Arkadaşlar çalışıyor" diyen Erdoğan'ın partilerin kendi içindeki değerlendirmeler sonrası harekete geçilmesinin doğru olacağına dikkat çektiği ifade edildi.



TAKVİM MUTABAKATI



Görüşmede öncelikle çıkması gereken teknik uyum düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, daha sonra seçim sistemi, seçim barajı gibi ittifakı da doğrudan ilgilendiren yasalara odaklanılması konusunda görüş birliği içinde olunduğu öğrenildi. Hangi yasaların öncelikli çıkarılması gerektiği konusunda her partinin kendi içinde kurduğu komisyonlar vasıtasıyla çalışmalarını olgunlaştırması ve daha sonra Ak Parti ile MHP temsilcilerinin bir araya gelmesi noktasında ilkesel bazda fikir birliği sağlandığı dile getirildi. Komisyonların düzenlemelere ilişkin bir takvim oluşturması konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi. İttifak konusunun ise ileride yapılacak görüşmelerde detaylandırılması bekleniyor.



DİVAN'LA YEMEK



Bahçeli, görüşmeden sonra MHP'nin çekirdek karar organı Başkanlık Divanı ile yemekte buluştu. Yemeğin görüşmeden daha önce belirlendiği bildirildi. Bahçeli'nin yemekte beklenenden daha kısa süren Erdoğan görüşmesine ilişkin detaylı bilgi aktarmadığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre; görüşmede, her iki lider Türkiye'nin geleceği ve milli duruş sergilenmesi konusunda benzer fikirlere sahip olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı "teşekkür" ifadelerinin ardından İran ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.



Bu arada MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin karar organlarını topluyor. 19-20-21 Ocak'ta Başkanlık Divanı, Merkez Yönetim Kurulu, İl Başkanları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Parti kadrolarınKızılcahamam'da kampa alacak olan Bahçeli'nin ittifak süreci, uyum yasaları çalışmaları hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Toplantılarda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek MHP'nin olağan büyük kongresine yönelik hazırlıkların da masaya yatırılması bekleniyor.(Kaynak: Milliyet)