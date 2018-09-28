Erdoğan ve Merkel'den dikkat çeken açıklamalar

Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in basın toplantısı sona erdi. Merkel, "Türkiye'nin tutumunu biliyoruz ama Gülen Hareketi'ni PKK'yla bir tutmak için daha çok bilgiye ihtiyacımız var." dedi. İki lider gazeteci Can Dündar'la ilgili soruları da cevaplandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile ilgili soruyu yanıtlayan Merkel, "Türkiye'nin tutumunu biliyoruz ama Gülen Hareketi'ni PKK'yla bir tutmak için daha çok bilgiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Yargı bağımsızlığı hakkında konuşan Erdoğan, "Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini eleştirme hakkına sahibim ne de sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz." dedi. Alman gazetecinin Can Dündar'la ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Bu kişi Türk yargısına göre devlet sırlarını ifşa eden bir ajandır" şeklinde yanıt verdi.

İlk sözü alan Almanya Başbakanı Angela Merkel şunları söyledi:

"ALMANYA OLARAK İSTİKRARLI BİR TÜRKİYE İSTEMEKTEYİZ"

Elbette ki, gerek Türkiye gerek Almanya da insanlar açısından önemli bir noktada, özellikle son yıllarda bazı köklü karşıtlıklar olmuştur. Bunlar hukuk devleti ve basın özgürlüğü gibi konular olmuştur. Bazı somut durumların çözüme kavuşması bizi mutlu etti. Hala Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları var. Bu konuda katkıda bulunmaya çalışıyorum.

Almanya olarak istikrarlı bir Türkiye istemekteyiz. Değerli Türk bakanları Almanya'yı ziyaret etti. Ekonomi Bakanımız Türkiye'ye gidecek. İkinci defa Türk-Alman enerji forumu toplanacak.

"İDLİB KONUSUNU DA KONUŞTUK"

Sayın Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Türkiye'ye gidecek. İşbirliğimizin arttırılması için bir ofis açılacak, çaba sarfedilecek. Göç konusunda büyük bir başarı sağladı. İdlib konusunu da konuştuk. Bu konuda Rus ve Fransız Cumhurbaşkanlarıyla bir görüşme gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği'nin sığınmacılar için ayırdığı parayı da bürokratik engelllere takılmadan ihtiyacı olan yerlere gönderilmesi için çaba sarfedilecek. Türkiye'deki Alman okullları da görüşüldü. İyi ilişkilere sahip olmak ortak stratejik hedefimiz."

"FETÖ'YÜ PKK İLE BİR TUTMAK İÇİN DAHA FAZLA KANITA İHTİYACIMIZ VAR"

"Şunu söyleyebilirim PKK Almanya'da yasaklanmıştır. Bugün yapılan görüşmede ele alınmadı ama daha önceki toplantılarda ele alındı. FETÖ konusunu ciddiye alıyoruz ama daha çok bilgiye ihtiyacımız var. FETÖ'yü PKK'yla bir tutmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Bahsedilen bazı şahısların Almanya'da olup olmadığından bile emin değiliz."



"YARGI BAĞIMSIZLIĞINA SAYGIMIZ SONSUZ"

"Şimdi ben aramızdaki nasıl konuştuğumuzu size tek tek anlatacak değilim. Bu konuları somut olarak tek tek ele alıyoruz. Bazı görüşmeler kısmen uzun ele alınıyor. Enver Altaylı bu vakalardan biri, toplamda beş vaka var. Titizlikle bu konuları ele alıyoruz.

"Belki tekrar bu somut vakalara dönebilirim. Şimdi mesela bazı vakalarda iddianamenin çok uzun süre hazırlanmamış olmasını konuştuk. Bundan ötürü çok muğlak bir durum ortaya çıkıyor. Yargının bağımsızlığına saygımız sonsuzdur ama bazı konuların farklı olmasını dilerdik. Darbeyi şiddetle kınıyoruz bu çok açık ifade ettiğimiz bir konudur. Kendim bizzat ziyaret ettim, Meclis'e gittim. Türkiye'nin tutumunu biliyoruz ama Gülen Hareketi'ni PKK'yla bir tutmak için daha çok bilgiye ihtiyacımız var."

MERKEL'DEN CAN DÜNDAR SORUSUNA CEVAP

"Ben adli yardımlaşma ilgili söz konusu bütün konuları ele almak istemiyorum. Gazeteci Dündar konusunda belirli ihtilafların olduğu açıkça ortada. Kendisinin bu konuda olmaması tamamen kendi kararıdır. Çok sayıda gazeteci burada bulunuyor. Bundan ötürü bütün gazeteciler tek tek soru soramıyoruz. Can Dündar'ın kendisi katılmama kararı vermiştir. Kendisi hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'yla aramızda fikir ayrılıkları olduğunu burada teyit edebilirim. Çok sayıda vakayı çözüme ulaştırdık."

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Tüm Alman makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Merkel'le görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizalarını işler kılma konusunda fikir birliğine vardık. İkili ilişkileri etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Kendileri ile yarın sabah bir araya gelerek bu konuları görüşme fırsatı bulacağız."

Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye hem AB'nin faydasına olacaktır. Almanya'nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz."

"Türkiye bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstleniyor. Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3,5 milyon mülteci ülkemizde misafir edilmekte. Almanya'nın Suriye meselesinin insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu Sayın Merkel'e izah ettim. Dönemsel dalgalanmaların yapısal tedbirler sayesinde sınırlı kaldığını tekrar ifade etmek isterim."

"Bizler Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor ve kazan-kazan anlayışı içinde daha da gelişmesini istiyoruz. İki ülke ilişkilerini özel kılan en önemli unsurlardan biri. Almanya'da 3,5 milyona varan soydaşlarımızın varlığıdır. Eşit katılım temelinde entegrasyonlarını teşvik ediyoruz."

"Almanya'dan FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle daha güçlü beklentimizi Sayın Merkel'le görüşmemizde etraflıca ele aldık. Son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim."

"Yargı bağımsızlığı konusundaki alınacak kararlara saygı duyulmasını ifade etmem demokrasiye inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır."

"Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün de yine yüzlerce mensubu bulunuyor. Gerek istihbarat teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla ve birbirimize özgüvenle bunu teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Bu türleri yakalayıp teslim etmek ülkelerimizin huzuru için güvenlik noktasında önem ifade ediyor."

Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini eleştirme hakkına sahibim ne de sizler. Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz. Bizler de kendi ülkemde bile beğenmediğim kararlar olmuştur. Şu anda Türkiye'de yargı sisteminin Alman vatandaşları hakkında tutuksuzluk kararını aldığı kişiler olmuştur. Enver Altaylı'yı tanır mısınız? Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz? Türkiye'nin istihbarat sistemi içinde dolaylı yer aldığını bilir misiniz diye sorsam? Ne gibi işlevler görmüş, Türk yargısı bu kişiyi niçin tutuklamış. Biz yargıya saygı duymak durumundayız."

"Türk yargısı bırakılması gerekli olanları tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Son söylediğiniz kişiye gelince Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. Aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya'ya gelmiştir. 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir, bu suç teşkil eder. Suçluların iadesini yapmış bir ülkeyiz. Böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Mahkumiyet kararı kesinleşmiş kişinin iadesini istedik. Böyle bir şey benim başıma ben veririm bakmam. Can Dündar devletin sırlarını ifşa eden bir ajan."