Erdoğan ve Trump görüşmesi sonrası açıklama: YPG'ye silah verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün telefonda görüştü. Görüşme sonrası açıklamalar ise üst üste geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.



Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Cumhurbaşkanı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi zirvesi hakkında ABD Başkanı Trump ile bilgi paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de durulmuştur.





Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinen iki lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dâhil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kalmışlardır."

Çavuşoğlu: Trump YPG'ye silah verilmeyeceğini söyledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, "Bizim Amerika ile ilişkilerimizin olumsuz anlamdaki en çok konulardan birisi ise FETÖ ile diğer konuların yanında ABD'nin YPG'ye vermiş olduğu silahlardır. En son bazı zırhlı araçların da verildiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu rahatsızlığını bir kez daha sayın Trump'a iletmiştir. Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdiğini bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Net bir şekilde generallere ve ulusal güvenlik danışmanına talimat verdiğini ve bundan sonra herhangi bir silahın verilmeyeceğini Trump sayın Cumhurbaşkanımıza net bir şekilde söylemiştir. İfadelerinden memnuniyet duyduk uygulamada da görmek istiyoruz" dedi. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi zirvesi hakkında ABD Başkanı Trump ile bilgi paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de durulmuştur.Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinen iki lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dâhil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kalmışlardır."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, "Bizim Amerika ile ilişkilerimizin olumsuz anlamdaki en çok konulardan birisi ise FETÖ ile diğer konuların yanında ABD'nin YPG'ye vermiş olduğu silahlardır. En son bazı zırhlı araçların da verildiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu rahatsızlığını bir kez daha sayın Trump'a iletmiştir. Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdiğini bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Net bir şekilde generallere ve ulusal güvenlik danışmanına talimat verdiğini ve bundan sonra herhangi bir silahın verilmeyeceğini Trump sayın Cumhurbaşkanımıza net bir şekilde söylemiştir. İfadelerinden memnuniyet duyduk uygulamada da görmek istiyoruz" dedi.

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