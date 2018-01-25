Erdoğan ve Trump'tan Zeytin Dalı görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine vurgu yaptığı da bildirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bu akşam telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden açıklama yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmeye dair şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu(dün) akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump görüşmesi açklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu düzenlediği Suriye’nin Afrin bölgesinde, şiddetin artmasından ve bunun da Suriye’deki ortak hedeflerin altını oyma riskiyle karşı karşıya bıraktığına yönelik endişelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.Beyaz Saray’a göre, Trump, Erdoğan’a, gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı. Trump, ayrıca Türk ve Amerikan güçleri arasında olası bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi. Trump, her iki ülkenin ve tüm tarafların DAEŞ'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki ortak amacı üzerinde yoğunlaşması gerektiğini aktardı. Açıklamada iki liderin de yüz binlerce Suriyeli mültecinin evlerine dönmesini memnuniyetle karşıladıkları ve mültecilerin evlerine dönmelerine yardımcı olmak için işbirliği yapma sözü verildiği ifade edildi.Başkan Trump’ın, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için yakın işbirliği istediği, iki liderin Türkiye de dahil olmak üzere komşularına tehdit oluşturmayan birleşik ve istikrara kavuşmuş bir Suriye ihtiyacı üzerinde görüştükleri belirtildi.Açıklamaya göre, Trump, Türkiye’de Olağanüstü Hal kapsamında gözaltına alınan ABD vatandaşları ve yerel çalışanları hakkındaki endişelerini dile getirdi. İki lider, özellikle bölgesel istikrarı teşvik etmek ve DAEŞ, PKK, El-Kaide ve İran-İsrail ilişkileri dahil olmak üzere her türlü terörle mücadele etmek için ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı iyileştirme sözü verdi.