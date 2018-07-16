Erdoğan ve Trump telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü

Erdoğan ve Trump telefonla görüştü
16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:53

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Erdoğan ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Buna göre, görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle başarı dileklerini ifade etti.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için iş birliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #telefon #trump #erdoğan
Önceki Haber
5 bin yaşındaki adamın son yediği yemek bulundu
Sonraki Haber
35 bin gurbetçi Kapıkule Gümrük Kapısı'nda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.