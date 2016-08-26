26 Ağustos 2016 Cuma
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    • Erdoğan'dan Cizre'deki saldırı ile ilgili açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı

    26 Ağustos 2016 Cuma 13:44
    Erdoğan'dan Cizre'deki saldırı ile ilgili açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet güçlerimizi ve halkımızı hedef alan bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cizre, bölücü örgütün açtığı çukurlara gömüldüğü, ilçe halkının devletiyle bütünleştiği, kucaklaştığı bir gazi ilçemizdir. Cizre halkından yüz bulamayan terör örgütü, bu tür saldırılarla varlık göstermeye çalışmaktadır. Türkiye'nin sınırları içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğü bir dönemde meydana gelen bu saldırı, ülke ve millet olarak kararlılığımızı daha da artırmaktadır. 15 Temmuz'da topyekun milletimizi, Gaziantep'te çocuklarımızı, Giresun'da ana muhalefet partisi genel başkanını hedef alan terör saldırılarına karşı, seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, terör saldırılarıyla ülkemizin huzuruna kastedenlerin ve taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyecektir. Bir kez daha Cizre'de şehit verdiğimiz polislerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.

     
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Erdoğan, Erdoğan Cizre, Cizre Açıklama

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