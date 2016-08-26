Haber Kaynağı: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet güçlerimizi ve halkımızı hedef alan bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cizre, bölücü örgütün açtığı çukurlara gömüldüğü, ilçe halkının devletiyle bütünleştiği, kucaklaştığı bir gazi ilçemizdir. Cizre halkından yüz bulamayan terör örgütü, bu tür saldırılarla varlık göstermeye çalışmaktadır. Türkiye'nin sınırları içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğü bir dönemde meydana gelen bu saldırı, ülke ve millet olarak kararlılığımızı daha da artırmaktadır. 15 Temmuz'da topyekun milletimizi, Gaziantep'te çocuklarımızı, Giresun'da ana muhalefet partisi genel başkanını hedef alan terör saldırılarına karşı, seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, terör saldırılarıyla ülkemizin huzuruna kastedenlerin ve taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyecektir. Bir kez daha Cizre'de şehit verdiğimiz polislerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.