07 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Erdoğan'dan çok çarpıcı yorum: At izi it izine karışmış

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ operasyonlarıyla ilgili "At izi, it izine karışmış vaziyette. 'Ben bir şey atayım da nasılsa tutar' diyenler var. Bazıları böyle yapıyor" dedi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 10:10
    Erdoğan'dan çok çarpıcı yorum: At izi it izine karışmış
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için gittiği Çin'den yurda dönüşünde uçakta beraberinde götürdüğü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, FETÖ operasyonlarıyla ilgili, "FETÖ ile mücadele çerçevesinde ihraç edilenleri kriptoların seçtiği, asıl kriptoların ise halen görevde durduğu, yanlış insanların gönderildiği söyleniyor..." sorusuna çok çarpıcı bir yanıt verdi.

    İşte Erdoğan'ın o sözleri:

    "Bunu söyleyenler kendilerine göre doğru da söyleyebilirler. Ama şu var ki at izi, it izine karışmış vaziyette. "Ben bir şey atayım da nasılsa tutar" diyenler var. Bazıları böyle yapıyor. Özellikle yazılı ve görsel medya dünyasında bu çok var. Bazen fırsat bulduğumda TV'leri izliyorum. Öyle yorumlar yapıyorlar ki suçladıkları o insanın bu işle hiç alakası yok. Ama o insana o yaftayı yapıştırıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bu tür yanlışlıklardan uzak durmak lazım."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Erdoğan, Erdoğan At Izi, Erdoğan Fetö

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