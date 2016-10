"LİDERLERİNİ DE SÖZÜM ONA MEHDİ OLARAK GÖRÜYOR OLMALARIDIR"

"ÇOK DAHA HIZLI BİR İFŞA EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

"ELBETTE BENİMDE TABİ OLDUĞUM BİR YORUM VAR"

"EĞER IRAK VE SURİYE'NİN BAŞI DERTTE İSE HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEK, TEDBİRİ ALMAK TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞUDUR"

"BİZ BİLDİĞİMİZİ OKUYACAĞIZ, BUNU BÖYLE BİLESİN"



"KADERİMİZ DE KEDERİMİZ DE ORTAKTIR"

"SURİYE VE IRAK YÖNETİMLERİNİN ÜLKEMİZE YÖNELİK İNSAF SINIRLARINI AŞAN İTHAM VE İFADELERİNİN HİÇBİR MAKUL TARAFI BULUNMUYOR"



Haber Kaynağı: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı programda, 15 Temmuz ile ilgili yapılan video gösterimi sırasında duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.Erdoğan programda bir konuşma yaparak, "Bu toplantının Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren İstanbul'da, bu şehrin güzelliklerini en çarpıcı şekilde yansıtan mekanlardan biri olan Dolmabahçe Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor olması ayrıca önemli" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toplantının asıl önemi, Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından yapılıyor olmasıdır. Ülkemizdeki darbe klasik bir darbe girişimi olsaydı, bu şuranın gündeminde yer almazdı. 15 Temmuz'u farklı ve bu heyet açısından önemli kılan husus; darbe girişiminde bulunanların kendilerini dini bir cemaat, liderlerini de sözüm ona mehdi olarak görüyor olmalarıdır. Darbecileri motive eden, yıllar boyunca kendilerini gizlemek için adeta çift kişilikli bir hayat sürmeye iten, sonuçta kendi milletine ve ülkesine silah doğrultacak, kan akıtacak şekilde gözlerini karartan sebepleri çok iyi tahlil etmeliyiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında öğle ezanı okununca, ezan bitene dek ara verdi.Ezanın ardından konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şura vesilesiyle FETÖ'nün gerçek yüzünün Avrasya coğrafyasının her köşesinde çok daha hızlı bir ifşa edileceğine inanıyorum. Sizlerden bu gayreti özellikle bekliyoruz. İslam dünyası sadece terörizm saldırısı altında acı çekmekle kalmıyor. Terörizm bahane edilerek hem bölünmeye çalışılıyor, hem de ağır ithamların hedefi oluyor" şeklinde konuştu.Erdoğan, "Her fırsatta ifade ettim, benim Sünnilik diye bir dinim yoktur, benim Şiilik diye bir dinim de yoktur. Benim dinim, dini mübini olan İslam'dır. İslam'ın tüm sahih yorumları benim için hürmete layıktır. Elbette benimde tabi olduğum bir yorum var. Ama asla bu yorumu dinimin yani İslam'ın üzerine çıkarmadım, çıkaramam. Maalesef yanlış ve tehlikeli bir şekilde bunu yapan gruplar, ülkeler olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Türkiye olarak hem ülkemize yönelik, terör tehdidinin kaynaklarını barındırması, hem de komşuluk ve kardeşlik hukuku gereği meseleye müdahil olmamızı istemeyenler diğer ülkelere ses çıkarmıyorlar. Halbuki eğer Irak ve Suriye'nin başı dertte ise sorunun çözümü için her türlü çabayı göstermek, tedbiri almak Türkiye'nin sorumluluğudur. Bu her şeyden önce kardeşliğin komşuluğun bir gereğidir" ifadelerini kullandı.Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Şimdi bu DEAŞ'ı, PYD'yi güneye doğru bunları sürüklüyoruz. Amerika'ya dedik ki; Mümbiç'de PYD ve YPG olamayacak. Bizzat bana sayın başkan dedi ki olmayacak. Buranın dedik 'yüzde 90-95'i Arap. Siz buraya niye PYD'yi sokuyorsunuz? Niye buraya YPG'yi sokuyorsunuz?' Buraları temizlemekse bunu beraber temizleriz. Koalisyon güçleri hep beraber ele ele verir burayı temizleriz. Niye bunları buraya sokuyorsunuz? 'Merak etmeyin bunlar buraya girmeyecek', bu sözü vermelerine rağmen tutmadılar. Biz de şu anda kendi planımızı kendimiz uyguluyoruz. Biz şu anda Irak'ta yakında da Musul'da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla, nasıl Cerablus'ta katıldıysak, nasıl Rai'de katıldıysak, şimdi yine söylüyorum... Bana şahsıma hakaretler ediyor. Sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kalitemde değilsin, kıratımda değilsin Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu Irak'ın başbakanı. Önce haddini bil. Şu anda kendileri Başika üssünü kurmamız için, Davutoğlu döneminde bizlere talepleri var. Bunların hepsinin canlı kayıtları var ve bugün yarın bunların hepsi televizyonlarda yayınlanacak" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin, kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, egemenliğinde gözü yoktur. Bin yıldır beraber, kardeşçe yaşadığımız bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Bizim kendi topraklarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgedeki Müslümanların esenliğini istemek dışında bir gayemiz söz konusu değildir" şeklinde konuştu.Erdoğan, "Irak'taki bütün bu gelişmeler karşısında biz Irak'a ırak kalamayız, seyirci kalamayız. Oradaki kardeşlerimizin çağrısına sağırkalamayız. Hemen her gün vatandaşlarını PKK ve DEAŞ terörüne kurban veren bir ülke olarak buradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Suriye ve Irak yönetimlerinin ülkemize yönelik insaf sınırlarını aşan itham ve ifadelerinin hiçbir makul tarafı bulunmuyor. Irak ve Suriye'de terörle mücadele için bulunduklarını söyleyen ülkelerin çoğunun derdinin buralardaki insanlar olmadığını geçtiğimiz 6 yılda yitirilen yüz binlerce can, tahrip edilen koskoca bir tarihle acı bir şekilde hep birlikte gördük. Bu tablo karşısında azıcık vicdanı olan, mensubu bulunduğu dine hürmeti, topraklarındaki mazlumlara saygısı olan kimse Türkiye'ye destek olur, Türkiye'nin önünü açar" diye konuştu.