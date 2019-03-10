Erhan Kılıç: Bu iş bitmiştir

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile birlikte Çamlık Mahallesi Seçim Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Miting havasında gerçekleştirilen açılış töreninde Soyer ve Kılıç projelerini anlatırken tek yumruk birlik mesajı verdi. Büyükşehir’in perspektifini değiştireceğini söyleyen Soyer, “Bizim önceliğimiz arka sıradakiler” dedi. AK Parti iktidarının yerel seçimlerle birlikte son bulacağını söyleyen Kılıç ise yerel seçimler için “Bu iş bitmiştir” ifadesini kullandı.

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, göçmen yurttaşların yoğunlukta yaşadığı Çamlık Mahallesi Seçim Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Erhan Kılıç’ın yanı sıra CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve çok sayıda partili katıldı.

Altı oku çivi gibi çakacağız

Buca Adayı Kılıç, Çamlık Mahallesi’nin girişinde konvoylarla, bayraklarla, davullarla, meşalelerle karşılandı. Mahalle arasını hınca hınç dolduran Bucalılar, “Birleşe birleşe kazanacağız”, Kurtuluş yok ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Buca’ya derman başkan Erhan” sloganları atıldı. Açılış töreninde konuşmasını gerçekleştiren Erhan Kılıç, seçim ofisi açılışında beklediğinden daha yüksek bir katılım gördüğünü söyleyerek, “Ben buraya gelirken sadece bir ofis açılışı var sandım. Biz bu işi bitirmişiz. Bu iş tamamdır. 31 Mart akşamı haritadaki ampulleri söndürüp altı oku çivi gibi çıkacağız. Bunu sadece Buca’da, İzmir’de değil tüm Türkiye’de yapacağız” dedi.

Sürdürülebilir değil

Seçim turunda esnaf ve pazar yerlerinde yapılan görüşmelerdeki tespitlerini anlatan Kılıç, "Biz yerel yönetime aday olmamıza rağmen pazarda vatandaşlarımız bizden fiyatları indirmemizi istiyor. Bu iş bitmiştir. Artık AKP iktidarı sürdürülebilir değil. Yerel seçimlerin ardından göreceksiniz kendileri erken seçime gidecekler. Biz buradan örnek olacağız. Diyecekler ki CHP Buca’yı, İzmir’i bu kadar güzel yönetiyor; Türkiye’yi daha güzel yönetirler diyecek” ifadelerini kullandı.

Bucaspor Birinci Lig'e

Buca ile ilgili projelerini anlatan Kılıç, “Çok alanda görev yaptım. Ama benim için en güzeli burada sizlere projelerimi anlatmaktır. Kesinlikle yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Biz kentimizi, halkla beraber halkça yöneteceğiz. Biz ortak akılla, Buca’yı da Bucaspor’u da birinci lige çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Kadınlarımızı her alanda istihdam ederek, kooperatifleşerek çıkaracağız. Gençlerimize istihdam olanağı sunarak çıkaracağız. Kaynaklar bölgesinde iyi tarım projemizi hayata geçirip üreterek çıkaracağız. Sporcular, sanatçılar yetiştirerek çıkaracağız. Buca markasını dünyaya pazarlayarak çıkaracağız. Bunu biz başaracağız. Sizlerle birlikte, ortak akılla, şeffaf bir şekilde başaracağız” diye konuştu.

Takdiri idari

Erhan Kılıç’ın ardından kürsüye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer geldi. Ödemiş’te kırsal kalkınmaya yönelik açıkladığı 2’nci Cemre Projeleri’ni Bucalı vatandaşlara anlatan Tunç Soyer, “Kentin yarattığı refahı eşit paylaşacağız. Bu kentin yarattığı refahı büyüteceğiz. İzmir 150 - 200 yıldır kan kaybeden bir şehir. Akdeniz ticaret hacminin 3’te 1'ini tek başına yapan liman kentiymiş. Sonra güç kaybetmişiz. Şimdi yeniden canlandıracağız. Başka bir İzmir mümkün. Biz çocukken yerli malı haftası yapılırdı. Biz dünyanın kendi kendine yeten 7 ülkesinden biriyiz denirdi. Gurur duyardık. Daha sonra ne oldu da biz tahılı, tohumu ithal eder olduk? Seller mi oldu, afetler mi oldu. Bu bir kader değildir. Bu takdiri ilahi değil takdiri idaridir. Büyüklerimiz öyle uygun görmüş. Ben bunun için siyaset yapıyorum. Başka İzmir başka Türkiye mümkün. Değişimi buradan başlatacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir perspektifini değiştiriyor

Hayata geçirilecek projelerle İzmir’in hep beraber kalkınacağını söyleyen Soyer, eşit hizmet mesajı verdi. Soyer, “Bütün bu çalışmalarımız İzmir’in ekmeğini büyütecektir. İzmir’de yep yeni bir sayfa açacak. Bu refah, bu sokaklardan büyüyecek. Bizim önceliğimiz arka sıradakiler, önceliğimiz arka mahalleler. İzmir Büyükşehir Belediyesi perspektifini değiştiriyor. Büyükşehir artık ön sıradaki protokole değil arka sırada sahneyi göremeyenlere hizmet getiriyor. Eğer bir belediye başkanı en çok ben biliyorum diyorsa geçmiş olsun. Demokrasiyi ıskalamışızdır. Ne kadar dernek varsa, ne kadar paydaşımız varsa onlarla görüşüp ortak akılla yapacağız. Ben sizin için bir şey yapmayacağım. Ben ne yapacaksam sizinle birlikte yapacağım. Sizin için neyin iyi olduğuna beraber karar vereceğiz. Demokrasi budur kardeşim bunu beraber yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tunç Soyer ve Erhan Kılıç, birlik mesajı verdi. Törenin ardından Çamlık Mahallesi Seçim Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi.