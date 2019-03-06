Erhan Kılıç: Bucalı öğrenciler Alsancak'a gitmeyecek

Millet İttifakı CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubeleri ile bir araya geldi. Buca’ya meydan ve kültür parkı projelerine odalardan tam destek alan Kılıç, Buca’yı öğrencilerin cazibe merkezi yapacağını söyledi. Belediye tarafından yapılacak tüm projelerde şeffaf, katılımcı bir anlayış yürüteceklerini söyleyen Kılıç, ”Projelerimizi ortak akıl ve mutabakatla yapacağız” dedi.

Millet İttifakı'nın CHP'li Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi’yle bir araya geldi. Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya ve oda üyeleriyle yapılan toplantıda, Erhan Kılıç, Buca’nın çehresini değiştirecek projelerini anlattı. Projelerle ilgili görüşlerini aktaran oda temsilcileri, projelerin uygulanma aşamasında ortak akıl çağrısı yaptı.

Ortak mutabakat

Buca’da gerçekleştirilecek projelerin her aşamasında ortak akılla hareket edileceğini söyleyen Erhan Kılıç, ”Buca, çarpık kentleşmenin çok olduğu bir yer. Yeşil alan oranımız çok az maalesef. Trafik sorunumuz var. Spor ve kültürel anlamda gençlerimizin kullanabileceği alanlarımız çok kısıtlı. Hepsinden önemlisi cezaevi gibi bir sorunumuz var. Cezaevini kaldırdıktan sonra oranın ne olacağı ile ilgili tüm paydaşlarımızla, şehir plancıları odası, mimarlar odası, peyzaj mimarları odasıyla konuşarak bir planlama yapacağız. Projelerimizi ortak akıl ve mutabakatla yapacağız. Buca’yı şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla, ortak akılla yöneteceğiz. Bugün uygulayacağımız her proje 100 yıl sonrasına kadar miras kalan bir proje olacak. Dolayısıyla burada yapacağınız hata sonrasında da etkileyecektir. Dolayısıyla biz projelerimizde ortak aklı çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin fikirleri

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan yaklaşık 80 bin öğrencinin yaşanabilir bir alana kavuşması için üniversite bölgesinde yapacağı çalışmalar hakkında konuşan Kılıç, “Çalışmalarımız kapsamında öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimizde çok yaratıcı fikirler var. Onlardan yararlanmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz Buca’da vakit geçirmiyor. Öğrencilerimiz boş vakitlerinde ya Alsancak’a gidiyor ya Bornova’ya gidiyor. Kentimizde gerçekleştireceğimiz özellikle kültür ve spor alanlarıyla Buca’yı öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu projeleri yaparken de öğrencilerimizin fikirlerini değerlendireceğiz” dedi.

Tam destek

Kılıç, ”Buca kent merkezinde yeşil varlığını arttıracağız. Bu konu ile ilgili cezaevinin kaldırılmasından sonra yapmayı planladığımız bir kültür parkı projesi var. Bu projeyle vatandaşlarımızın kent merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir yer inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında mevcut yeşil alanlarımızı kullanılabilir bir hale getireceğiz. Ayrıca ilçemizde bir meydan eksikliğimiz var. Buca’ya örnek sembol bir meydan yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

Buca’nın yeşil varlığını arttıracak projelere ve kent merkezinde sembol olacak bir meydan projesine oda temsilcileri destek verdi. Oda yetkilileri, meydan ve yeşil alanı arttıracak kültür parkı projeleri için fikir alışverişine hazır olduklarını ifade etti.