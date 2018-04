Erken seçim çağrısına CHP'nin İzmir vekillerinden yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki 26 Ağustos Pazar günü erken seçim yapılması çağrısına, CHP İzmir milletvekillerinden yanıt geldi. Kimi vekiller, takvime göre ön seçimin yetiştirilebileceğini savunurken, kimileri de erken seçim yapılamayacağı görüşünde olduğunu söyledi

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, MHP Lideri Bahçeli'nin 'erken seçim' çıkışını 'oy kayıplarını telafi etme hamlesi' olarak yorumladı. Bahçeli'nin, partisinin oy kaybını ve yok oluşunu bir an önce engelleyebilmenin son umudu olan bir çıkış yaptığını savunan Altıok, şunları söyledi:



"Giderek, zayıflayan AKP'nin şu anda seçime gitmeye kendini yeterli görüp, görmeyeceğini göreceğiz. Erken seçim olup, olmayacağını, onların ne diyeceği belirleyecek. Onlar da şu an seçime gitmeye hazır görünmüyor. AKP 'Hazırız' derse biz zaten hazırız. Başından beri bu hileli seçimin yok sayılması, dayatılan rejimin karşısında yeniden parlamenter sistemi getirecek bir sistemi istediğimizi söyledik. Bahçeli, yerini kollama çabasında. Zaman ilerledikçe seçmenleri tutamayacaklarını bildikleri için bu korku ile hamle yapıyorlar. Ayrıca kendilerinden bölünen İYİ Parti'nin de güçlenerek ilerlediği ortada. İttifak ortağını rahatlatmak, onun güçlüymüş gibi görünmesini sağlamak adına bir tutum sergiliyor. Kayyumlar ile seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak fiilen gayrimeşru kıldıkları yerel seçimi resmileştirmelerini, yerel seçimin de erkene alınmasını istedik. O zaman çağırımıza karşılık veremeyenler, bakalım şimdi yanıt verebilecekler mi?"



SERTEL: ÖN SEÇİM YAPILIR



CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise partisinin örgütlerinin seçime her zaman hazır olduğunu, seçimden çekinmediklerini söyledi. Hükümetin gidişini Bahçeli'nin sağlayacağını öne süren Sertel, "Onun gelişini de Bahçeli sağlamıştı, erken seçim kararıyla. İnşallah gidişini de Devlet Bahçeli sağlayacak. Türkiye'de konuşulması gereken, erken seçimden ziyade esnafın, çiftçinin, sanayicinin, işsizlerin durumudur. Türkiye gerçekten çok büyük bir ekonomik bunalımdan geçiyor. İnsanlar çok mutsuz. Bunun nedeni de tek bir kişi tarafından Türkiye'nin yönetilmesi. Oylanacak olan durum ya demokrasi ya diktatörlük. Halkımızın demokrasiden yana tavrı koyacağına şahsen inanıyorum" diye konuştu.



Ön seçimin yapılacağına inandığını belirten Sertel, "Sayın Genel Başkan'ımızın tüzük kurultayı bittikten sonra yaptığı konuşmayı önemsiyorum. Kendisi, kendisi de dahil bütün Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin, Parti Meclis üyelerinin ön seçimle belirleneceğini söyledi. Genel Başkan'ın ağzından çıkan söz, benim için en büyük güvencedir" dedi.



YİĞİT: CHP OLARAK HAZIRIZ



CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit de erken seçimin ülkenin kurtuluşu olacağını savunarak, "Şu an ülkeyi tek adam yönetiyor. Yapılacak erken seçimde tekrar parlamenter sisteme, insan halklarına, demokrasiye kavuşacağız. Biz erken seçimi bekliyoruz, CHP olarak buna hazırız. İnşallah, bu yönde bir karar alınır ve ülke karışıklıktan kurtulur. Bir an önce normal düzene geçer. Ne zaman olursa olsun biz varız. Yarın, deseler yarın bile seçime hazırız" diye konuştu.



BAYIR: TOPU TACA ATARAK ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise 4 yıl içinde 3'üncü kez genel seçime gidileceğini ve bu durumun, iktidarın başarısızlığını gösterdiğini söyledi. Bayır, "Eğer başarılı olsa erken seçime neden gerek duysun? Devamlı topu taca atarak, zaman kazanmaya çalışıyor. Bizim kadrolarımız seçime hazır. Sadece seçim güvenliği ile ilgili örgütlenme çalışmalarımız sürüyor. Bunu da o tarihe kadar tamamlarız" dedi.



Erken seçim konusunda yapılan açıklamaları AK Parti'li bir isme veya bakana söyletmediklerini, bunu ortaklarına söylettiklerini ileri süren Bayır, "Böylelikle aslında erken seçimi kendilerinin istemediğini, MHP'nin isteği şeklinde lanse edecekler. Aslında isteyen kendileri" diye konuştu. Bayır, bu durumda ön seçimin yapılamayacağını söyledi.



BALBAY: 'AMA'MIZ YOK, HODRİ MEYDAN



CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, erken seçim tartışmalarına, 'Demokrasilerde halktan kaçılmaz' sözleriyle katıldığını dile getirdi. Seçimlerin her koşulda temel çözüm üretme yeri olduğunu vurgulayan Balbay, "Biz de 'hodri meydan' diyoruz. 'Ama'mız yok. OHAL'in kaldırılarak demokratik bir ortamda seçime gidilmesini biz de istiyoruz. AK Parti'nin seçime gitme iklimini yakaladıkları an seçime gideceklerini düşünüyordum. Erdoğan'ın şuana kadar yaptığı açıklamalar, o iklimi yakalayamadıklarını gösteriyor; Ama Devlet Bahçeli genel gidişi görüyor. İktidarın küçük ortağı olarak bu iktidarın bu ülkeyi götüremeyeceğini ve her geçen gün kan kaybettiğini görüyor. Ne kadar erken bir sandık oluşursa bunun kendi partisi ve kendisi için de kurtuluş olacağını düşünüyor. Ülkenin değil kendi kurtuluşu olacak, diye düşünüyor. Bahçeli'nin ani kararlarla seçime gitme alışkanlıkları 2002 yılından beri var. Bu kez ne olursa olsun seçim çaredir. Bu gidişten daha kötü bir sonuç doğurmaz. Hodri meydan" diye konuştu.



Balbay, ön seçim takviminin, erken seçime göre ayarlanabileceğini de söyledi.



ÇAM: ÖNCELİKLE OHAL'İN KALDIRILMASI GEREKİYOR



CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise "Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararına iktidar ortağı ne diyecek? Onlar yarın bir karar verecekler. Biz de partinin tüm organları olarak oturup, konuşacağız. OHAL ile ilgili düzenlemeler yapılmadan, Türkiye'de seçim yapılma koşulu bulunmuyor. Öncelikle OHAL'in kaldırılarak, seçim güvenliğinin sağlanması gerekiyor" dedi.