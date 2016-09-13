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    • Eroğlu: 'Fırat Kalkanı' kararlılıkla sürecek, kimsenin tereddütü olmasın

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Fırat Kalkanı kararlılıkla devam edecek. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın" dedi

    13 Eylül 2016 Salı 14:21
    Eroğlu: 'Fırat Kalkanı' kararlılıkla sürecek, kimsenin tereddütü olmasın
    Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii yanındaki tarihi Taş Medrese'de gerçekleştirilen bayramlaşmada, Vali Aziz Yıldırım, milletvekilleri Ak Partili Ali Özkaya ve MHP'li Mehmet Parsak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban ile protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de yer aldı.

    'TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK'

    Törende konuşan Bakan Eroğlu, tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin bayramını kutladı. 15 Temmuz sonrası oluşan birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değinen Bakan Eroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde Türkiye'nin halinin Suriye'den daha kötü olacağını aktardı. CHP ve MHP'ye teşekkür eden ve son zamanlarda terörle mücadele konusunda ortak anlayış ve işbirliği sergilenmeye başladığını kaydeden Bakan Eroğlu, terörle mücadelenin önemine değindi. Bakan Eroğlu, her hafta Bakanlar Kurulu'nda müzakere edilen en mühim meselenin terörle mücadele olduğuna işaret etti.

    'SINIRIMIZI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TASARRUFUNDAN KURTARACAĞIZ'

    Cerablus operasyonunun önemli olduğunu kaydeden Veysel Eroğlu, 15 Temmuz sonrası diğer devletlerin Türkiye'den böyle başarılı bir hareket beklemediğini, ancak Türkiye'nin gücünü gösterdiğini kaydetti. Operasyonun sınır güvenliği açısından önemini, "Kahraman ordumuz Özgür Suriye Ordusu'nu desteklemek suretiyle Cerablus'a girdi. Sınırımızı DAEŞ, YPG gibi terör örgütlerinin tasarrufundan kurtaracağız. Bu konuda da kararlıyız" ifadeleriyle anlatan Bakan Eroğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

    'MEŞRU MÜDAFA HAKKIMIZI KULLANIYORUZ'

    Türkiye'nin Suriye operasyonuyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Eroğlu, şöyle dedi:

    "Orada sınırlarımızı muhafaza etmek bizim meşru hakkımızdır. Sürekli sınırdan geçerek şehirlerde bomba patlatma, patlayıcı koyma gibi vatandaşlarımıza, askerlerimize, emniyet teşkilatımıza karşı çeşitli saldırılar düzenleniyordu. Bu nedenle Fırat Kalkanı kararlılıkla devam edecektir. Bundan da hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bazıları soruyor, 'Türkiye'nin orada ne işi var?' Biz, sınırımızı meşru müdafa hakkımızı kullanıyoruz. Peki sizin 10 binlerce kilometre öteden gelerek ne işiniz var burada? Bayram süresince ateşkes ilan edildi. Ateşkesin devamlı olması için de çalışmalar yapılıyor."

    Konuşmanın ardından protokol üyeleriyle sohbet eden Bakan Eroğlu, bir ara Taş Medrese'deki belediye görevlilerinden 'Karahisar Türküsü'nü duyabilmek için müziğin sesini açmalarını istedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanı, Veysel

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