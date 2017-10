Fakirin yüzünü bile göremediği et için Bakan açıklama yaptı: Fiyatlar düşecek!

Et fiyatlarındaki yükseklik ile ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi

Et fiyatlarındaki yükseklik uzun süredir hükümetin gündeminde ancak henüz fiyatları düşürmek mümkün olmadı. Daha önceki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarıyla ilgili tavan fiyat uygulamasını başlatmıştı. Ancak uygulamanın et fiyatlarına hiçbir etkisi olmamıştı.



Şimdiki Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba da et fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Konu ile ilgili çalışma yapacaklarını iddia eden Bakan, eti artık 50 TL'den yemeyeceğimizi söyledi. Fiyatların yüzde 40 düşmesi gerektiğini belirten Bakan, altın fiyatlarının da düşmesi gerektiğini çünkü et ile altının fiyatlarının paralel olduğunu ileri sürdü.



Van'da ziyaretlerde bulunan Fakıbaba'ya bir esnaf, hayvancılık bölgesinde yaşadıklarını ancak eti kilosu 50 TL'den yediklerini söyledi. Bu konuda çalışma beklediklerini söyleyen esnafa bakan da yanıt verdi.



Bakan Fakıbaba şunları söyledi: "Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye'de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Van'da hayvancılığa özellikle büyük destek vereceğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz."