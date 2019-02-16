Fatih Gürbüz: Foça'da balıkçılar kalkınacak

Millet İttifakı'nın CHP'li Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine S.S. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ile devam etti. Gürbüz, Foça'yı balıkçılıkla kalkındıracaklarını söyledi.

Kooperatif başkanı Ceyhan Çetin ve yönetimiyle bir araya gelen CHP'li Fatih Gürbüz, seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri ve yönetim anlayışını anlattı.

Sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini S.S. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ile sürdüren Fatih Gürbüz, Foçalı balıkçıların başkanı Ceyhan Çetin ve yönetimiyle bir araya geldi. Fatih Gürbüz'e CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve partililer eşlik etti.

Tarım ve turizmin yanı sıra Foça'nın bir balıkçı kasabası olduğuna işaret eden CHP'li Fatih Gürbüz, sektörün sorunlarını bildiğini ve çözüm yollarının hazır olduğunu söyledi.

Soyer'in desteğiyle

Su Ürünleri Kooperatifini ilk defa ziyaret etmediğini, başkan Ceyhan Çetin ile Foça'daki balıkçıların sorunları ve balıkçılığın geliştirilmesi noktasında daha önce de birçok kez görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlatan Gürbüz, şunları kaydetti: "Foçalı balıkçılarımızın çekek yeri sorunu başta olmak üzere bütün sorunlarını ve beklentilerini biliyoruz. Foça'da partimizin 30 yıldır süregelen iktidarında, Foça Belediyesi'nin Su Ürünleri Kooperatifi'yle ne kadar uyum içinde çalıştığı da herkesçe bilinmektedir. Foça'mızda belediye ve kooperatif işbirliğiyle gerçekleşen balıkçılık festivalleri, buradaki uyumlu birlikteliğin en somut göstergesidir. Fakat biz seçilip bayrağı teslim aldıktan sonra, bu güzel birlikteliğin çıtasını daha da yukarı taşımak istiyoruz. Güncel desteklerin yanı sıra Foça'daki balıkçılığın gelişimi üzerine projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konuda dersimizi çalıştık ve tabii İzmir büyükşehir adayımız sayın Tunç Soyer'in de desteğini alarak, hemen her alanda olacağı gibi Foça'yı balıkçılık konusunda da kalkındırmak istiyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, samimi ifadelerinden dolayı Fatih Gürbüz'e teşekkür eden S.S. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin de "Foça Belediyesi ile kooperatifimizin sergilediği birliktelik, tüm ülke genelinden balıkçıların katıldığı toplantılarda, Sür-Koop genel başkanımız sayın Ramazan Özkaya tarafından da birçok kez örnek gösterilmiştir. Bu durum hem belediyemiz hem de bizim açımızdan gurur vericidir. Fatih Gürbüz kardeşimizin de bu birlikteliği daha da yukarı taşıyacağına olan inancımız tamdır" diyerek, kendisine çıktığı yolda başarılar diledi.