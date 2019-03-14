Fatih Gürbüz, kapı kapı proje kitapçığı dağıttı

Millet İttifakı'nın CHP'li Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde vatandaşın teveccühü ile karşılaşıyor. Foça'da ayak basmadık yer, sıkmadık el bırakmayan CHP'li Fatih Gürbüz, seçim ekibi ile birlikte kapı kapı gezerek vatandaşlarla kucaklaşıyor.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Fatih Gürbüz'ün dünkü durağı Yeni Foça Mahallesi oldu. Yeni Foça Mahallesi'nde vatandaşların yakın ilgisiyle karşılaşan Gürbüz, sokak sokak, kapı kapı gezerek vatandaşlardan destek istedi. Cadde ve sokak aralarında karşılaştığı vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sohbet eden Gürbüz, karşılaştığı herkese proje kitapçığını dağıttı. Yeni Foça esnafını da ziyaret eden Gürbüz, esnafla görüş alışverişinde bulundu. Yeni Foça programını kahvehaneleri gezerek tamamlayan Gürbüz, Yeni Foça sakinlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yarın daha güzel olacak

Vatandaşlardan 31 Mart'ta ellerini vicdanlarına koyarak sandığa gitmelerini isteyen CHP'li Fatih Gürbüz, "Başkalarının gürültülerini değil, kalbinizin fısıltısını dinleyin. Ege çanağında 'son kale' olarak görülen Foça'mızı ranta, talana teslim etmeyin. Bizler burada hep birlikte yaşıyoruz. Hepimiz bu kentin bir parçasıyız. İyi günümüzde, kötü günümüzde birlikte üzülüyor; birlikte seviniyoruz. Gelecek nesillere daha çağdaş, daha yeşil, daha sağlıklı bir kenti miras bırakmak istiyorsak... kendini bu kentin bir parçası hisseden herkese görev düşüyor. Nedir o görev? Hiç kimse, 'Foça'da CHP nasıl olsa fark atar; benim sandığa gidip gitmemem de hiçbir şeyi değiştirmez' diye düşünmemeli. 31 Mart günü, vatandaşlık görevini yerine getirmenin yanı sıra Foça'da huzur ve mutlu bir şekilde yaşıyor olmanın karşılığını da yerine getirmeliyiz. Foça'ya aidiyet duygusuna sahip olan, tüm hemşehrilerimi 31 Mart'ta Foça'ya sahip çıkmaya davet ediyorum" diyerek, yarının bugünden daha güzel olacağına inandığını söyledi.