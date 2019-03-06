Fatih Gürbüz: Kozbeyli'nin Şirince'den neyi eksik?

Millet İttifakı'nın CHP'li Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Kozbeyli Mahallesi'ni ziyaret eden Gürbüz, vatandaşlarla bir araya geldi. Kozbeyli esnafıyla buluşan Gürbüz, destek istedi. Kozbeyli'de ev ziyaretlerinde de bulunan Gürbüz, mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet etti.

Fatih Gürbüz, beraberindeki heyet ile birlikte yaptığı esnaf ve ev ziyaretleri sonrasında, çay içmek için oturduğu kahvehanede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. CHP'li Gürbüz'ün çay molası, etrafında kendiğinden toplanan kalabalıkla beraber kahve toplantısına dönüştü. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Gürbüz, Kozbeyli'de yapacağı projelerinden bahsederek, Kozbeyli'nin ikincinci Şirince olma yolunda ilerlediğini, ancak bu hedefe kaplumbağa hızıyla ulaşmanın Foça'nın zararına olduğunu söyledi.

Kozbeyli'nin 600 yıllık tarihi geçmişine işaret eden Fatih Gürbüz, "Kozbeyli, hak ettiği yerde değil" dedi. Turizmin deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını savunan Gürbüz, "Ülkemizde birçok alternatif turizm çeşidi ortaya çıktı. Onlardan biri de kırsal turizmdir. Şirince modeli de kırsal turizmin başarılı örneklerinden biridir. Kozbeyli'nin gerek konum, gerek tarih, gerekse yöresel lezzetleri noktasında Şirince'den ne eksiği var? Örneğin, Şirince'nin şarabı varsa, Kozbeyli'nin de meşhur dibek kahvesi var."

Elimizden gelenin fazlasını yapacağız

Şair-yazar Hüseyin Yurttaş'ın yaptığı tanıtım çalışmalarıyla Kozbeyli'nin marka olma yolunda fitilini ateşleyen kişi olduğunun altını çizen Fatih Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti: "Kozbeyli'de yapılması gereken iki şey var. Birincisi Kozbeyli'yi aslına sadık kalarak yenilemek, ikincisi de Sayın Hüseyin Yurttaş'ın başlattığı tanıtım atağını ulusal ve uluslararası alana yaymak..."

Foça Belediyesi, Foça Kaymakamlığı ve Bakırçay Üniversitesi'nin birlikte hareket ederek Kozbeyli'de önemli çalışmalar yaptığını sözlerine ekleyen Fatih Gürbüz, "Bugüne kadar Kozbeyli'ye emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Fakat biz buradaki sağlıklı dönüşümün hızını yetersiz buluyoruz. Kozbeyli'yi 2'nci Şirince olma yolundaki hedefine koşar adımlarla taşımalıyız. Esnaf jargonuyla söylemek gerekirse, Foça olarak kardan zarar ediyoruz. Bunun içindir ki, 1 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediye başkanımız olacağına inandığımız Sayın Tunç Soyer'in de desteğini alarak Kozbeyli'yi olması gerektiği yere taşıyacağız. Kendimize güveniyoruz. Kozbeylili hemşehrilerimizin de bize güvendiğini biliyoruz. Biz, bize olan güveni boşa çıkarmayacağız ve Kozbeyli'nin Şirince'yle eş değer bir yer olması için elimizden geleni değil, daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.