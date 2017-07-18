FETÖ sanıkları tek tip kıyafet mi giyecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tutuklu yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerine tek tip kıyafet önerisine ilişkin, "Şimdi bir adım atacağız, kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de diğer bütün detayları bu çalışmanın sonunda açıklayacağız." dedi

FETÖ sanıkları tek tip kıyafet mi giyecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin tutuklu yargılanan FETÖ üyelerine tek tip kıyafet önerisine ilişkin sorusu üzerine, "Şimdi bir adım atacağız, kapsamı ne olacak, nasıl olacak, bunları çalıştıktan sonra... Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Bir hazırlık süreci var. Ondan sonra. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de diğer bütün detayları bu çalışmanın sonunda açıklayacağız." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Ceza İnfaz Kanunu'nun 64. maddesinde 'tek tip üniforma niteliğindeki giysiler giydirilemez' diye bir hüküm koymuştunuz." ifadeleri üzerine Bozdağ, "Öyle bir hüküm yok. Yani iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsediyor. Onun ne olduğunu belirleme yetkisi Adalet Bakanlığındadır." açıklamasını yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bekir bozdağ #fetö #adalet
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