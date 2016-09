NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ operasyonu ile ilgili bilgiler de verdi. Bozdağ, bugüne kadar 32 bin kişinin soruşturma kapsamında tutuklandığını bildirirken, 70 bin kişi için de işlem yapıldığını açıkladı. ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in tutuklanma talebi ile ilgili de açıklama yapan Bozdağ, konuyla ilgili 1-2 gün içinde ABD'nin kararını bildireceğini açıkladı. ABD'de yargılanan Rıza Sarraf'la ilgili de konuşan Bakan, davanın savcısı Pret Bharara'nın 17-25 Aralık'ta Türkiye'de yapılamayanı ABD'de yapmaya çalıştığını iddia etti. Bozdağ, belgelerin FETÖ tarafından savcıya verildiğini de ileri sürdü.



NTV'de soruları yanıtlayan Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"32 BİN KİŞİ TUTUKLANDI"



"70 bin kişi civarında kişiyle ilgili işlem yapıldı. 32 bin civarında da tutuklama yapıldı ve süreç devam ediyor. Yeni tutuklananlar olabileceği gibi, tutuklananlardan adli kontrolle serbest bırakılanlar ya da serbest bırakılanlar olabilir. Yargılamanın nasıl yapılacağı tam olarak belli değil."



"YENİ SALON YAPILIYOR"



"İstanbul'da böyle bir ihtiyaç yok ama Ankara'da böyle büyük sanıklı davaların yapılacağı bir yer yok. Bu nedenle Sincan'da bu çalışma yapılıyor. Sadece bir yerde yargılanmıyorlar bütün Türkiye'de yargılamalar yapılıyor. Davaların binlerce sanıklı davalar gibi görülmesi bu işin sulandırılmasına ver gerçeğin ortaya çıkmasının engellenmesine yol açar. O nedenle bu davalar Türkiye'nin her yerinde görülecektir. Cumhuriyet Başsavcıları gerekli değerlendirmeleri yapıyorlar."





"1500 İNFAZ KORUMA MEMURU GÖREVDEN ALINDI"



"Cezaevlerine ilişkin ilk günden beri gerekli tebdirleri aldık alıyoruz. Şu anda infaz koruma memurları üzerinde bir akıl yürütme yapıyoruz. Şu ana kadar 1500 kadar infaz koruma memuru şüphe nedeniyle görevden el çektirildi. FETÖ'yle bağlantısı olabileceğini değerlendirdiğimiz kim varsa gerekli işlemler yapılıyor. Devlet bunlarla ilgili tedbirleri alıyor. Hatta uçakla ve helikopterle bile gelecek saldırılara karşı tedbirler alındı. Şu anda Sincan'da ve Silivri'de uçuşa izin verilmiyor. Buralara hava savunma sistemleri kurduk. Aynı şekilde oralarda görevli olan jandarmanın da aldığı görevler var. Her türlü tedbir detaylı bir şekilde düşünülüyor. Cezaevlerinin içinde de dışında da her türlü tedbir alınmaktadır, alınmaya devam edilecektir."



"VATANDAŞLARIMIZ ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURABİLİR"



"Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı var. Zannediyorsam 2012'den beri bu yol açık. Vatandaşlarımız Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Bir kanunla FETÖ'den açığa alınan hakimlerin ve savcıların verdiği kararları yeniden yargılamaya açarsak o zaman bir sürü dava birikir. AYM'nin kendi hükümleri var ve bireysel başvuruyu yapanlar bu yolla hakkını arayabilir. Anayasa Mahkemesi hak ihlaliyle ilgili karar verirse yeniden yargılama yolu açılabilir."



"ABD TALEBE YÖNELİK BİLGİYİ 1-2 GÜN İÇİNDE VERECEK"



"Fethullah Gülen'in emir ve talimatıyla TSK içerisindeki Gülen'e bağlı FETÖ mensubu askerler ve onlara eklemlenen askerlerce ve sivillerle darbe teşebbüsü yapıldığına dair kimsenin şüphesi yok. Onda herkes hemfikir. Şu anda deliller bu darbe girişiminin Fethullah Gülen emriyle yapıldığı açıktır. Biz daha önceki 4 suçtan iadesini ve acilen tutuklanmasını talep ettik. Aramızdaki iade sözleşmesinin 9. maddesine göre ABD Fethullah Gülen'i tutuklamak zorunda. Tutukladıktan sonra bizden ek belge talep edebilir. İkinci olarak biz 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Ankara'nın verdiği tutuklama kararını da ilettik. Karar acil tutuklanmasını gerektiğini ve gerekçelerini somut bir şekilde ortaya koyuyor. ABD Başkan Yardımcısı'yla yaptığımız ikili görüşmede darbe girişimiyle ilgili kendilerine somut deliller gelmeye başladığını ifade etti. Onlar değerlendirmemizin sonucunu 1-2 gün içerisinde ileteceklerini ifade ettiler."



"TUTUKLAMA TALEBİNİ GÜNDEME GETİRECEĞİM"



"Fethullah Gülen kullanışlı bir maşa olma vasfını kaybetmiştir. Devlet bütün kurumlarıyla, iktidarıyla muhalefetiyle halk da 79 milyonuyla FETÖ'ye karşı net bir tavra sahiptir. O nedenle ona yönelik yatırım yapmak batan kağıda yatırım yapmaya benzer. Türkiye'ye işbirliği, Türkiye'ye yatırım bir teröristle işbirliğinden daha çok kazandırır. Bu hafta ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir randevu talebimiz olacak. ABD Adalet Bakanlığı'nın randevu vermesi dahilinde gidip Sayın Bakan'la görüşmeye gidip bu tutuklama talebini gündeme getireceğim."



"17-25 ARALIK'IN DEVAMI ŞEKLİNDE YÜRÜYEN BİR KONU"



"Bir defa Rıza Sarraf hadisesi üzerinde herkesin çok düşünmesi gereken bir davadır. Bir kere Rıza Sarraf Türkiye'den ABD'ye gidiyor, gitti mi götürüldü mü orası belli değil. ABD'ye gidiyor ve orada tutuklanıyor. Orada kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunuyor ve reddediliyor. Ben bizzat baktım New York Bölge Başsavcısı Pret Bharara'nın yaptığına baktım. FETÖ 17-25 Aralık'ta Türkiye'de yaptığını yapamadığını ABD'de yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yargılama metninde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan hakkında ifadeler var. Yargılanan Rıza Sarraf mı yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Emine Erdoğan mı? Yargılama tamamıyla hukuksuz bir zeminde yürütülüyor. Orada 17-25 Aralık'ın devamı şeklinde yürüyen bir konu. Sayın Başsavcı'ya o belgeler nerden geldiğini sorduklarında internette her yerde var. Çok basit o belgeler FETÖ tarafından kendisine götürüldü."



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.